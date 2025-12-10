Bödőcs Tibor: Az MCC szervezi már az Év Pedofilja Díjátadót a Müpába?

Miután az elmúlt napokban több felkavaró részlet is megjelent a Szőlő utcai javítóintézetben uralkodó állapotok miatt, szerda este Bödőcs Tibor is közzétett egy posztot az üggyel kapcsolatban.

Akkor most mi lesz? Szervezi már Az Év Pedofilja Díjátadót az MCC a Müpába? Esetleg utasítják az AI-t, hogy módosítsa a felvételeket arra, hogy Ursula Von Der Leyen rugdossa a gyereket a Szőlő utcában? Vagy Soros? Vagy Brüsszel?

A humorista 2024 végén jelentette be, hogy alkotói szabadságra vonul, majd idén szeptemberben tért vissza azzal, hogy megalapította a Nemdigitális Bödőcs Tibor Szigetet.

Mostani bejegyzését úgy folytatta: „Vagy hozatják már a műkönnyeket Etyekwoodról, mert »azért ez most egy tüdőlövés, ez egy komoly ország, valamit Jézus is vakert a gyerekekről séróból, neki meg, ugye, szülinapja lesz, de meló van, munkára, harc: béke!?«”

Az önálló estjével jelenleg is az országot járó Bödőcs bejegyzését azzal zárta: