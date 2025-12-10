Magyar Péter: Van egy pont, ahonnan nincs tovább

„Van egy pont, ahonnan nincs tovább. Amikor a hatóságok és az Orbán-kormány tudtával vagy épp asszisztálásával erőszakolnak meg gyermekeket állami gyermekvédelmi intézményben, amikor egy felnőtt ember egy rábízott gyerek fejét veri az asztalba; amikor a földre rángatja, majd a földön fekvő gyereket rugdossa” – írta Magyar Péter szerda délután Facebook-oldalán a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán. A Tisza Párt elnöke szerint

ez nem mulasztás, hiba vagy tévedés. Ez a magyar állam bűnrészessége a gyermekek elleni erőszakban.

Magyar pártállásra való tekintet nélkül arra kérte követőit, hogy menjenek el a szombat délutáni tüntetésre, ahol azt akarja megmutatni, hogy kiállnak „a védtelenek, a gyermekek és mindazok mellett, akiket az orbáni hatalom bántalmazandó és kihasználandó alattvalónak gondol”.

Mi történt korábban?

Vasárnapra korábban Puzsér Róbert is tüntetést hirdetett meg, miután Juhász Péter politikai influenszer kedden hozott nyilvánosságra egy videót, amelyen az látszik, hogy Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója – akit több gyermekvédelmi intézetben pszichológusként alkalmaztak – egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. A megjelent videó kapcsán megszólalt a Belügyminisztérium is. Kedden hatósági razzia volt a Szőlő utcában, három embert őrizetbe vettek.

Magyar Péter korábban felszólította Orbán Viktort, hogy a kormány mondjon le, erre Gulyás Gergely úgy reagált a szerdai kormányinfón, hogy „teljesen komolytalan megszólalásokkal nem foglalkozom”. A kancelláriaminiszter itt jelentette be, hogy a rendőrség veszi át öt hazai nevelőintézet felügyeletét. Ez azóta már meg is történt.