Kátai-Németh Vilmos közzétette a listát arról, milyen fejlesztések valósulnak meg a hazahozott uniós pénzből

Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család-és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből.

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalán tett közzé egy – megfogalmazása szerint – közel sem teljes listát a leendő fejlesztésekről. Ismertetése szerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az egyablakos szociális ügyintézés (online és offline), amely összehangban van az Európai Unió célkitűzéseivel.

Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, a segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot.

A „maradvány-elvű”, segélyezés alapú szociálpolitika helyett kialakítanak egy 21. századi komplex, a képessé tételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet.

Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával.

Igazodva a European Care Strategy-hez, modern, innovatív idősellátás megvalósítására készülnek kapacitásbővítéssel és új szolgáltatások bevezetésével. Hajléktalanná válás megelőzését támogató programok elindítását tervezik és a közösségi ellátás megerősítését, módszertanilag megújítják a társadalmi felzárkózást, a társadalmi inklúziót és az esélyegyenlőséget támogató programokat.

Szociális és társadalmi innovációs programokat, projekteket kívánnak támogatni annak érdekében, hogy egy modern, több pilléren álló szociál-, család-, és felzárkózáspolitika tudjon kialakulni – olvasható a miniszter bejegyzésében.

(MTI)