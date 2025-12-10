Megszólalt a volt Tegyesz-igazgató a brutális Szőlő utcai videó után

Sem állampolgárként, sem szakemberként nem tudja elképzelni, hogy erre a viselkedésre csak most derült fény – mondta Molnár László volt Tegyesz-igazgató, gyermekvédelmi szakember a Népszavának. Molnár úgy fogalmazott:

Ez nem létezik. Épp ésszel nem lehet felfogni, és nem is kell. Attól nem tudnak eltéríteni, hogy ne lettek volna olyan, politikai, állami közigazgatási beosztásban lévő emberek, akiknek erről volt tudomásuk. Ez elképzelhetetlen.

Juhász Péter politikai influenszer kedden hozott nyilvánosságra egy videót, amelyen az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. A megjelent videó kapcsán megszólalt a Belügyminisztérium is. Kedden hatósági razzia volt a Szőlő utcában, három embert őrizetbe vettek.

Követhetetlen rendszer

Az esettel kapcsolatban a gyermekvédelmi szakember a lapnak jelezte, hogy a Szőlő utcai intézet fenntartója a Belügyminisztérium, a két intézmény között egy állami szervezet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság áll. Vannak még további szereplők, például a gyermekvédelmi gyámok, akik a saját szervezetüknek tartoznak jelentéssel. Hangsúlyozta: „Ez valóban egy nagyon bonyolult, sokszereplős, követhetetlen rendszer, ami viszont biztos, egy fenntartónak kötelessége ellenőrizni az alá tartozó szervezeteket. Az ügyészségnek pedig, mint törvényes felügyeleti jogkörrel felruházott szervezetnek egyenként kötelessége vizsgálni a büntetésüket töltő gyerekeket a tekintetben, hogy hogyan viselkednek a büntetésük idején. És azt is, hogy az őket fogva tartó, javító-nevelésben részesítő intézmények törvényesen működnek-e.”

Védhetetlen tett

A felvétellel kapcsolatban a volt Tegyesz-igazgató azt mondta, hogy habár ebben az esetben nem látszik, de „ha egy gyereke környezetére, a társaira is veszélyes, az intézkedésnek vele szemben arányosnak, és szükségesnek kell lennie”. Egyúttal jelezte: