Mikecz Dániel a Szőlő utcai ügyről: A Tisza lendületet nyerhet, a Fidesz hitelességet veszít

Marjai János / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 10. 17:40
Marjai János / 24.hu
A Szőlő utcai ügy nem önmagában áll: a Fidesz egyszerre több hitelességi kihívással szembesül a politológus szerint.

Önbizalomerősítő hatást fejthetnek ki a Tisza Párt szimpatizánsaira a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrány újabb fejleményei – erről beszélt lapunknak Mikecz Dániel. A politológus szerint annak, hogy a Szőlő utcai ügy ismét felszínre került, szerepe lehet abban, hogy Magyar Péter pártja újra kezdeményező szerepbe kerüljön a politikai napirendet illetően. „A Fidesznek viszont fájhatnak a fejlemények, hiszen több más jelenlegi témával együtt ez is megkérdőjelezi a hitelességét és a kormányzóképességébe vetett hitet” – mondta.

Mikecz felhívta a figyelmet arra, hogy a Szőlő utcai ügy nem önmagában áll. Van más is bőven, ami jelenleg hátrányosan befolyásolhatja hitelességük megítélését.

