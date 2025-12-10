Önbizalomerősítő hatást fejthetnek ki a Tisza Párt szimpatizánsaira a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrány újabb fejleményei – erről beszélt lapunknak Mikecz Dániel. A politológus szerint annak, hogy a Szőlő utcai ügy ismét felszínre került, szerepe lehet abban, hogy Magyar Péter pártja újra kezdeményező szerepbe kerüljön a politikai napirendet illetően. „A Fidesznek viszont fájhatnak a fejlemények, hiszen több más jelenlegi témával együtt ez is megkérdőjelezi a hitelességét és a kormányzóképességébe vetett hitet” – mondta.

Mikecz felhívta a figyelmet arra, hogy a Szőlő utcai ügy nem önmagában áll. Van más is bőven, ami jelenleg hátrányosan befolyásolhatja hitelességük megítélését.