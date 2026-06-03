Leisztinger Tamásra vár a bajban levő Népszava

A saját tulajdonosának, Leisztinger Tamásnak üzent a Népszava szerkesztősége egy sajátos cikkben/írásban. A nagymúltú lap nagy bajban van, a tartozásokra hivatkozva a Mediaworks nyomdája múlt héten azonnali hatállyal felmondta a szerződést, így péntektől nem jelenik meg nyomtatásban az újság.

A szerkesztőség írásából megtudhattuk, hogy Leisztinger hétfői ajánlata, amely részben a nyomdai és terjesztői tartozás rendezéséről, részben pedig a Népszava jövőbeni konstrukciójáról szól, az csak részmegoldást jelent. Az is kiderült volna, hogy csütörtökön találkoztak volna személyesen Leisztingerrel, ez azonban bizonytalanná vált.

„Várjuk az új tárgyalási időpontot!” – üzentek a tulajdonosuknak, megjegyezve, hogy a nyomtatott lap kiadását mindenképpen folytatni szeretnék.

Leisztinger 2019-ben vette meg a lapot Puch László, az MSZP egykori pénztárnokának érdekeltségébe tartozó cégtől.