Csanádpalotai bántalmazás: bocsánatot kért a gyermekotthon fenntartója

Együttérzését fejezte ki a sérelmet elszenvedőkkel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes felső vezetése az elmúlt héten tudomásukra jutott események tükrében, és bocsánatot kért tőlük azok helyett is, akik a sérelmet okozhatták vagy a jelzést elmulaszthatták.

Szerdai közleményükben azt írták: egyértelműen látják, hogy a jogszabályokban előírt és az intézményrendszerükben is szigorúan megkövetelt jelzési kötelezettség és gyermekbántalmazási protokoll működése mellett a legnagyobb kihívást a jelzés nélkül maradt esetek, vagyis a látenciával való küzdelem jelenti számukra.

Hozzátették, a sajtóban nagy nyilvánosságot kapott csanádpalotai ügy is – ha igazolást nyer – egy ilyen, az intézményrendszer vezetésének nem jelzett eset lehetett, erről korábban nem tudtak, csupán a rendőrség közleménye és sajtótájékoztatója után értesültek arról.

A Gyulai Járásbíróság nyomozási bírója pénteken rendelte el egy csanádpalotai lakásotthon korábbi gyermekfelügyelőjének letartóztatását, mert a férfi a gyanú szerint nyolc kiskorú gyermeket fegyelmezési céllal bántalmazott, és egyiküket az eltávozás megakadályozása érdekében bezárta a lakásotthon nevelői irodájába. A közlemény szerint az intézményrendszer vezetősége úgy döntött, hogy egy csoportot hoz létre, amely kimondottan az ilyen jellegű látens ügyeket vizsgálja.

A felderítés nemcsak azért fontos, hogy évekre visszamenőleg ismereteik legyenek az eddig jelzetlen esetekről, hanem egy másfajta szervezetkultúra fejlődését is elősegíti – emelték ki, jelezve: a jövőben is minden hozzájuk érkező jelzéssel kapcsolatban törekszenek a legnagyobb gondossággal eljárni. Az egyházi fenntartású Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 13 vármegyében van jelen más működtetőkkel és fenntartókkal együtt. Ezeken a területeken az államtól átvett feladatként igyekeznek tisztességesen gondozni a gyermekeket – fogalmaztak.

Ugyanakkor rámutattak arra is, hogy nemcsak feladatot vettek át, hanem egy súlyos szemléletbeli örökséget is. Ennek terhe éppen abban áll, hogy korábban hosszú évtizedeken keresztül az erőszak jelen volt a gyermek- és lakásotthonok világában. Ezt elfogadhatatlannak tartják és folyamatosan dolgoztak ennek felszámolásáért.

Közleményükben kifejtették, a súlyos szemléletbeli örökség a 2011 előtti időszakból származik, és nem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá eső jelenlegi rendszerből.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató napjaink Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságával régről jól működő partneri és szakmai kapcsolatot ápol, melybe beletartozik az is, hogy közösen küzdenek egy jobban működő gyermekvédelemért. Kitértek arra, hogy új intézményi stratégia létrehozására törekszenek. Olyan kommunikációs csatorna létrehozását tervezik, ahol a látenciagyanús esetek minél hamarabb eljuthatnak a vezetéshez, illetve ezek megelőzésére is kiemelt figyelmet fordítanak.

Mind a gyermekek, mind a munkatársak vonatkozásában fontos feladat az edukáció és az érzékenyítés, továbbá a feltárt lappangó esetekkel kapcsolatban a traumaszenzitív feldolgozás módszertanának specializálása és megvalósítása – írták. A gyermekek és a feladatukat tisztességgel végző kollégáik méltósága érdekében arra kérték a sajtó munkatársait, hogy csak ellenőrzött információkat közöljenek. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a jövőben is minden szempont fölé helyezi a gyermekek érdekeinek és méltóságának védelmét – olvasható a közleményben.

(MTI)