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David Beckham csillagot kap a hollywoodi Hírességek Sétányán

WEST HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 26: (EXCLUSIVE ACCESS SPECIAL RATES APPLY; NO NORTH AMERICAN ON-AIR BROADCAST UNTIL MARCH 1, 2012) David Beckham and Tom Cruise attend the 2012 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Graydon Carter at Sunset Tower on February 26, 2012 in West Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/VF12/WireImage)
Kevin Mazur / VF12 / WireImage
Két jó barát, David Beckham és Tom Cruise
24.hu
2026. 06. 03. 22:18
WEST HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 26: (EXCLUSIVE ACCESS SPECIAL RATES APPLY; NO NORTH AMERICAN ON-AIR BROADCAST UNTIL MARCH 1, 2012) David Beckham and Tom Cruise attend the 2012 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Graydon Carter at Sunset Tower on February 26, 2012 in West Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/VF12/WireImage)
Kevin Mazur / VF12 / WireImage
Két jó barát, David Beckham és Tom Cruise
Június 12-én megkapja a hollywoodi Hírességek Sétányának 2849. csillagát David Beckham.

Az 51 éves, egykori 115-szörös angol válogatott futballcsillag a „Sport és szórakozás” kategóriában kapja meg csillagát, az eseményen felesége, Victoria mellett jó barátjuk, Tom Cruise is beszédet mond majd.

„David Beckham elismerése a Hírességek Sétányának csillagával a sport-szórakozás kategóriában éppen megfelelő pillanatban érkezik, mivel az Egyesült Államok a labdarúgó- világbajnokság megrendezésére készül” – nyilatkozta Ana Martinez, a Hírességek Sétányának producere.

Beckhamnek az amerikai labdarúgás népszerűsítésében betöltött szerepe, valamint a sportra, a szórakoztatóiparra és a globális kultúrára gyakorolt hatása miatt ez a kitüntetés különösen nagy jelentőségű

– tette hozzá.

Az angol futballsztár pályafutása során olyan klubokban szerepelt, mint a Manchester United, a Real Madrid, az AC Milan és a Paris Saint-Germain, de 2007 és 2012 között megfordult a Los Angeles Galaxyban is.

2013-as visszavonulása után az amerikai Inter Miami CF társtulajdonosa lett.

A futball-világbajnokság június 11-én, egy nappal Beckham csillagának leleplezése előtt kezdődik. A döntőre július 19-én kerül sor.

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