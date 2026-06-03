David Beckham csillagot kap a hollywoodi Hírességek Sétányán

Az 51 éves, egykori 115-szörös angol válogatott futballcsillag a „Sport és szórakozás” kategóriában kapja meg csillagát, az eseményen felesége, Victoria mellett jó barátjuk, Tom Cruise is beszédet mond majd.

David Beckham will receive a star on Hollywood’s legendary „Walk of Fame” on the sidelines of the World Cup. Tom Cruise is there too in Los Angeles. A ceremony of friendship 🥰. A wonderful message 🫶🫶🫶 pic.twitter.com/Ug9AyvyuOK — TOMCRUISEFOLLOWER (@tomcruisefoll) June 3, 2026

„David Beckham elismerése a Hírességek Sétányának csillagával a sport-szórakozás kategóriában éppen megfelelő pillanatban érkezik, mivel az Egyesült Államok a labdarúgó- világbajnokság megrendezésére készül” – nyilatkozta Ana Martinez, a Hírességek Sétányának producere.

Beckhamnek az amerikai labdarúgás népszerűsítésében betöltött szerepe, valamint a sportra, a szórakoztatóiparra és a globális kultúrára gyakorolt hatása miatt ez a kitüntetés különösen nagy jelentőségű

– tette hozzá.

Az angol futballsztár pályafutása során olyan klubokban szerepelt, mint a Manchester United, a Real Madrid, az AC Milan és a Paris Saint-Germain, de 2007 és 2012 között megfordult a Los Angeles Galaxyban is.

2013-as visszavonulása után az amerikai Inter Miami CF társtulajdonosa lett.

A futball-világbajnokság június 11-én, egy nappal Beckham csillagának leleplezése előtt kezdődik. A döntőre július 19-én kerül sor.