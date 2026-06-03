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Belföld

Parkfenntartás: Momentumos politikusokat is előállított az ügyészség

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
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24.hu
2026. 06. 03. 22:06
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
Képünk illusztráció!

Nemcsak MSZP-s és fideszes politikusokat, hanem két momentumost is előállítottak a több önkormányzatot érintő Központi Nyomozó Főügyészség keddi akciója során – értesült a Magyar Hang. A két érintettet, M. Károlyt és Sz. Tündét a lap információi szerint őrizetbe is vették. Egyikük a Momentum korábbi pártigazgatója is volt, míg a másikuk egykori önkormányzati képviselő, illetve a Budapesti Közművek igazgatósági tagja is volt.

Ők is parkfenntartási ügyekkel összefüggő korrupciós ügyek miatt kerültek bajba, ahogy Molnár Zsolt volt MSZP-s pártigazgató és képviselő, Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, Láng Zsolt volt II. kerületi polgármester és fideszes képviselő, Gór Csaba II. kerületi fideszes vezető és Puskás Péter III. kerületi volt fideszes alpolgármester.

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