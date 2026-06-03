Törvényt alkot a Velencei-tó megmentésére a Tisza-kormány

Környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett a Velencei-tónál Gajdos László, aki azt közölte Facebookon, hogy átfogó Velencei-tó törvényt alkotnak.

Az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért. A helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért – írta az élő környezetért felelős miniszter.

A közös munka alapja egy átfogó Velencei-tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket – tette hozzá a tárcavezető, aki kiemelte, a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a part menti környezet teljes körű rendezése.