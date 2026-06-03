Visszalép az MNB-alapítvány kuratóriumából a korrupciós ügyben meggyanúsított fideszes politikus

„Egyeztetve az MNB új vezetésével, a vizsgálat lezárultáig visszalépek a PADME Alapítványban betöltött kurátori tisztségemtől” – írta Gór Csaba II. kerületi fideszes politikus az index.hu-nak, miután kedden őt is előállította a Központi Nyomozó Főügyészség egy nagyszabású akció keretében és gyanúsítottként hallgatták ki. Gór havi 2,5 millió forintot kap a vagyonnyilatkozata szerint az MNB-s alapítványtól.

„A velem szemben megfogalmazott gyanúsítást alaptalannak tartom, ezért ellene panasszal éltem. Ezt követően elengedtek” – reagált a lapnak.

Az MNB-t és Gór Csabát mi is kerestük előző nap, de nem válaszoltak.

Mint beszámoltunk róla, Gór Csaba mellett két másik fideszes politikust is bevittek: Láng Zsolt volt II. kerületi polgármestert és Puskás Péter volt III. kerületi alpolgármestert. Rajtuk kívül Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert is előállították, Molnár Zsolt volt MSZP-s képviselőt pedig őrizetbe is vették.

Az óbudai korrupciós üggyel összefüggésben indult nyomozás keretében csaptak le kedden a fent felsorolt személyekre, az ügyészség szerint vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt.