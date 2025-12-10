Gulyás Gergely a kormányinfón a Szőlő utcáról: Nem egy árvaházról van szó

Cikkünk folyamatosan frissül.

Rendkívüli kormányülést tartott kedden a kabinet, a főbb döntésekről szerdán – kissé szokatlan időben – reggel nyolc órától tart kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A miniszter közölte, hogy a délelőtti parlamenti szavazások miatt került reggelre a kormányinfó.

Gulyás bejelentette: a kormány megvitatta azokat a legutóbbi brüsszeli döntéseket, amelyek rengeteg negatív következménnyel járnak Magyarországra nézve. Ezek közül a legfontosabb a migrációs paktum végrehajtási határozata, amely az unióban élő migránsok elosztásáról szól, és hazánkra nézve is megfogalmaz kötelezettségeket. Gulyás kiemelte: a határozat válsághelyzet esetén korlátlanná teszi a migránsok elosztását a tagállamokban. A miniszter leszögezte:

Nem hajtjuk végre a migrációs paktumot!

Hozzátette: Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni.

Gulyás kiemelt egy másik – a magyar kormány számára szintén elfogadhatatlan – uniós javaslatot, amely teljes egészében megtiltaná a tagállamoknak az orosz energiahordozók importját. A miniszter szerint ez a döntés nem kereskedelempolitikai, hanem szankciós – így nem minősített többséget, hanem egyhangúságot igényel. Mint fogalmazott: a szankció 2026 tavaszán lépne hatályba, és egyértelműen Magyarország ellen irányul. Megerősítette, amennyiben ez a döntés megszületik, a kormány az Európai Unió Bíróságán fogja azt megtámadni.

A kormány kedden döntött egy lakossági energiatároló program meghirdetéséről is. Mint mondta, jelenleg összességében már egy atomerőmű kapacitását képesek előállítani a hazai napelemes rendszerek. A program a napelemek által megtermelt áram tárolását teszi lehetővé, így kiegyenlíthetővé válik az áramtermelés és az áramfelhasználás közötti időbeli eltérés. A most meghirdetett pályázat segítségével az érintett napelemesek egy 10 kilowatt kapacitású tárolóeszközhöz juthatnak – amelyhez a kormány egyenként 2,5 millió forintos támogatást nyújt. A miniszter szerint maga a beruházás 3,2 millió forintba kerül, így az állami támogatás mértéke elérheti a 80 százalékot. A pályázat kiírására januárban kerülhet sor. Az elbíráláskor előnyt élveznek majd azok, akik már kiestek – vagy 2030-ig kiesnek – az éves szaldós elszámolásból.

Gulyás bejelentette, hogy 2026 januárjában a kormány kiírja a repülőtéri gyorsvasút fejlesztésére vonatkozó koncessziót. Állami források bevonása nélkül tervezik a beruházást. A vasúti pálya 27 kilométeres lesz, a ferihegyi repülőtértől a Nyugati pályaudvarig tart majd. A tervek szerint 5–10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok, és 19 perc alatt teszik meg az utat.

A miniszter közölte: a kormány kedden foglalkozott a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel is, és fontos döntéseket hozott.

Pintér Sándor belügyminiszter arról tájékoztatta a kabinetet, hogy a Szőlő utcában történtekkel kapcsolatban nyomozás folyik, amit az ügyészség koordinál. Mostanáig több személlyel szemben indultak büntetőeljárások, több gyanúsított őrizetben, illetve letartóztatásban van.

Gulyás fontosnak tartotta kiemelni:

Nem egy gyermekotthonról vagy egy árvaházról van szó, ez egy fiatalkorúak börtöne, ahol 57 fogvatartott él.

A miniszter felsorolta, hogy a javítóintézetben élőket milyen bűncselekmények elkövetése miatt ítélték el.

∗

A kormányinfókra a 24.hu nem delegál újságírót, ennek okairól itt írtunk.