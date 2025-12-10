Szőlő utca: Puzsér Róbert tüntetést szervez

„Aki látta, mi zajlik a Szőlő utcában, annak e hét vasárnapján a Polgári Ellenállás demonstrációján lesz a helye, hogy együtt üzenjük meg a hatalomnak: ez így nem megy tovább. Készülj advent harmadik vasárnapjára, és hozd el a koszorú harmadik gyertyáját a megnyomorított életekért” – írta közösségi oldalán Puzsér Róbert.

A publicista arra reagált, hogy előzőleg Juhász Péter politikai influenszer olyan felvételeket tett közzé, amelyeken az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetésnél kirángat egy fiatalt a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd a földön rátapos, belerúg. Egy másik részleten a férfi a földre visz, majd leszorít és megver egy fiatalt. Juhász azt mondta: nagyjából tíz éve készültek a felvételek, fél éve vannak a rendőrségnél. Az eset után belső vizsgálat indult, az akkori igazgató, a már letartóztatott Juhász Péter Pál megvált Kovács-Buna Károlytól, de pár hónap múlva visszavette helyetteseként.

Juhász Péter szerint borzalmas állapotok uralkodnak a magyar gyermekvédelemben. Az RTL Híradóban megszólalt egy a Szőlő utcában dolgozó forrás, aki azt mondta: lehet, hogy tíz éve készült a felvétel, de készülhetett volna akár a közelmúltban is, olyan jellemző ez a bánásmód az intézményben. Kovács-Buna pedig nem titkolózott, állítólag hangoztatta is, hogy ezek az ő pedagógiai elvei. Kedden hatósági razzia volt a Szőlő utcában, három embert őrizetbe vettek, mára pedig kiderült, hogy Kovács-Buna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán írta szakdolgozatát, „Az erkölcsi fegyelmezetlenség problémája” címmel.

A 24.hu beszélt egy volt és egy jelenlegi gyermekvédelmi dolgozóval, akik nem akarták a nevüket vállalni, ám mindketten ismerik a gyerekverőt. Ők azt mondták, hogy a férfi több gyermekvédelmi intézményben dolgozott pszichológusként.

