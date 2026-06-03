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Nagyvilág

Kokaint talált a rendőrség Hilarion metropolita autójában

Hilarion, Semjén Zsolt
Botár Gergely / Miniszterelnökség / MTI
A Miniszterelnökség által közreadott képen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (j) fogadja Hilarion Alfejev volokolamszki metropolitát, az Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hivatalának vezetõjét a Karmelita kolostorban 2021. szeptember 7-én.
24.hu
2026. 06. 03. 19:16
Hilarion, Semjén Zsolt
Botár Gergely / Miniszterelnökség / MTI
A Miniszterelnökség által közreadott képen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (j) fogadja Hilarion Alfejev volokolamszki metropolitát, az Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hivatalának vezetõjét a Karmelita kolostorban 2021. szeptember 7-én.

Panyi Szabolcs azt írja, a cseh rendőrség megerősítette a Deník N-nek, hogy a május végén egy prágai autópályán lekapcsolt és őrizetbe vett Hilarion metropolita autójában kokaint találtak.

Az orosz egyház egykori magyarországi vezetője, Semjén Zsolt gyakori tárgyalópartnere egy névtelen bejelentés alapján került a cseh rendőrség látókörébe, a kocsijából négy kis csomagnyi fehér por került elő – írja az oknyomozó újságíró.

Hozzátette, ezzel párhuzamosan az orosz ortodox egyház bejelentette, hogy a szexuális zaklatásos botránya miatt Budapestről Karlovy Varyba áthelyezett orosz papot a drogbotránya miatt most Dél-Amerikába küldik. Panyi az erről szóló hivatalos közleményt is közzétette:

„Kirill, Moszkva és egész Oroszország szentséges pátriárkájának 2026. június 3-án kelt rendelete értelmében a nyugalmazott Hilarion (Alfejev) metropolitát – mivel objektív körülmények miatt nem tudja tovább teljesíteni a Szent Szinódus határozatát, amely szolgálati helyéül a Karlovy Vary-i Szent Péter és Pál főapostolok-templomot jelölte ki (2024. december 27-i 141. számú jegyzőkönyv) – az Argentin–Dél-amerikai Egyházmegyébe helyezték át szolgálatra.

Szolgálati helyéül a brazíliai Santa Rosa városában található Szent Péter és Pál apostolok-templomot, valamint a brazíliai Campina das Missões városában található Szent János apostol és evangélista-templomot jelöljük ki, ahol Önnek tartózkodnia kell.”

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