Kokaint talált a rendőrség Hilarion metropolita autójában

Panyi Szabolcs azt írja, a cseh rendőrség megerősítette a Deník N-nek, hogy a május végén egy prágai autópályán lekapcsolt és őrizetbe vett Hilarion metropolita autójában kokaint találtak.

Az orosz egyház egykori magyarországi vezetője, Semjén Zsolt gyakori tárgyalópartnere egy névtelen bejelentés alapján került a cseh rendőrség látókörébe, a kocsijából négy kis csomagnyi fehér por került elő – írja az oknyomozó újságíró.

Hozzátette, ezzel párhuzamosan az orosz ortodox egyház bejelentette, hogy a szexuális zaklatásos botránya miatt Budapestről Karlovy Varyba áthelyezett orosz papot a drogbotránya miatt most Dél-Amerikába küldik. Panyi az erről szóló hivatalos közleményt is közzétette:

„Kirill, Moszkva és egész Oroszország szentséges pátriárkájának 2026. június 3-án kelt rendelete értelmében a nyugalmazott Hilarion (Alfejev) metropolitát – mivel objektív körülmények miatt nem tudja tovább teljesíteni a Szent Szinódus határozatát, amely szolgálati helyéül a Karlovy Vary-i Szent Péter és Pál főapostolok-templomot jelölte ki (2024. december 27-i 141. számú jegyzőkönyv) – az Argentin–Dél-amerikai Egyházmegyébe helyezték át szolgálatra.

Szolgálati helyéül a brazíliai Santa Rosa városában található Szent Péter és Pál apostolok-templomot, valamint a brazíliai Campina das Missões városában található Szent János apostol és evangélista-templomot jelöljük ki, ahol Önnek tartózkodnia kell.”