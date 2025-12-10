Orbán Viktor közös fotóval búcsúzott Balázs Pétertől

Szerda délelőtt lapunk is hírül adta, hogy elhunyt Balázs Péter. 82 éves volt.
A Kossuth-díjas színésztől nemrég Orbán Viktor is búcsút vett a közösségi oldalán, egy közös fotót posztolt kettejükről.
Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!
– írta a kép mellett a miniszterelnök.
