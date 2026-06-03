Egy befalazott nő holttestére bukkantak Bécsben

Egy befalazott idős nő holttestét találták meg egy családi házban Münchendorfban, Bécs egy déli elővárosában – értesültek szerdán osztrák bulvárlapok.

Az ügyészség megerősítette a Heute és a Kronen Zeitung hírét, hozzátéve, hogy boncolást és nyomozást rendeltek el az ügyben. A lapok szerint a nőt, aki néhány hét múlva lenne 100 éves, ha élne, a múlt héten, csütörtökön fedezték fel a pincébe vezető lejáratnál egy falba bebetonozva. A nőt eltűntként jelentették, és miután a rendőrség behatolt a házba, hullakereső kutyák segítségével találták meg az erősen oszlásnak indult holttestet.

Az osztrák lapok szerint az asszony, aki második lakásként használta a zöldövezeti házat, már évek óta, sőt talán egy évtizede halott lehet, és elképzelhető, hogy természetes halált halt, holttestét pedig azért rejthették a falba, hogy halála után is felvegyék nyugdíját, amelyet egészen eddig folyósítottak. A különös ügy felgöngyölítése céljából a rendőrség szeretne mielőbb kapcsolatba lépni az asszony hosszabb ideje külföldön élő fiával.

(MTI)