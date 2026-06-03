a nap hírei
Belföld

A nap hírei – 2026. 06. 03.

Mohos Márton / 24.hu
Schadl György ügyének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-én.
24.hu
2026. 06. 03. 20:47
Mohos Márton / 24.hu
Schadl György ügyének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-én.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hullanak a fejek a Rogán Antal minisztériuma alatt működött informatikai cégeknél
Nyugdíjas SZÉP-kártya: Magyar Péterék megfordítják az Orbán-kormány logikáját
Náray Tamás a Szoboszlai stílusán élcelődőnek: Tényleg az a színvonal, hogy vicceskedünk valakinek a ruháján?
Aranykonvoj: Vita a legfőbb ügyész szerepéről
Magyar Péter bejelentette, hogy sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbségi jogokról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik