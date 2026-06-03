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A nap hírei – 2026. 06. 03.
Mohos Márton / 24.hu
Schadl György ügyének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-én.
Mohos Márton / 24.hu
Schadl György ügyének tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken 2025. július 1-én.
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