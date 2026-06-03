Ápolók bántalmazhattak egy mozgássérült beteget a Jahn Ferenc Kórházban

Ápolók bántalmazhattak egy 55 éves, mozgáskorlátozott ócsai beteget a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi osztályán – erről a bántalmazott férje beszélt az RTL Híradónak, miután feljelentést is tett.

A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára fulladásos tünetekkel, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Két nappal a műtét után a férje lila foltokat vett észre a nő hátán. Ekkor tudott először beszélni a feleségével, aki elmondta neki, hogy mozgáskorlátozottként hiába kért segítséget az ápolóktól, hogy a mosdóba vigyék. „Nem kapott segítséget, szegénykém bepisilt. Amikor öltöztették át, akkor odavágták az ágyhoz, a vállát és a hátát ököllel ütötték, mert bepisilt és tisztába kellett tenni. Embertelen módon bántak vele” – fogalmazott a férj, aki hiába tett panaszt a kórházban, nem történt semmit. Végül a rendőrségen tett feljelentést.

A kórház az RTL Híradónak azt írta: a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indítottak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz az ügyben, gyanúsított egyelőre még nincs.