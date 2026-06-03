bántalmazásjahn ferenc dél-pesti kórház és rendelőintézetápolók
Belföld

Ápolók bántalmazhattak egy mozgássérült beteget a Jahn Ferenc Kórházban

Mohos Márton / 24.h
24.hu
2026. 06. 03. 19:21
Mohos Márton / 24.h

Ápolók bántalmazhattak egy 55 éves, mozgáskorlátozott ócsai beteget a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi osztályán – erről a bántalmazott férje beszélt az RTL Híradónak, miután feljelentést is tett.

A nőt május közepén szállították a kórház sürgősségi osztályára fulladásos tünetekkel, majd életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Két nappal a műtét után a férje lila foltokat vett észre a nő hátán. Ekkor tudott először beszélni a feleségével, aki elmondta neki, hogy mozgáskorlátozottként hiába kért segítséget az ápolóktól, hogy a mosdóba vigyék. „Nem kapott segítséget, szegénykém bepisilt. Amikor öltöztették át, akkor odavágták az ágyhoz, a vállát és a hátát ököllel ütötték, mert bepisilt és tisztába kellett tenni. Embertelen módon bántak vele” – fogalmazott a férj, aki hiába tett panaszt a kórházban, nem történt semmit. Végül a rendőrségen tett feljelentést.

A kórház az RTL Híradónak azt írta: a bejelentést követően azonnal belső vizsgálatot indítottak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz az ügyben, gyanúsított egyelőre még nincs.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jámbor András Ruff Bálint régi pozícióját veszi át
Hullanak a fejek a Rogán Antal minisztériuma alatt működött informatikai cégeknél
Zivataros szerda: térképen mutatjuk, hogy érkeznek a viharok
Kvíz: Mennyire ismered a saját tested? 10 anatómiai kérdés, amire szinte mindenki rosszul válaszol
Miért pont Berlin, miért pont Párizs?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik