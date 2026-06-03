Felmentettek három nagykövetet

Három nagykövetet is felmentett Sulyok Tamás köztársasági elnök a legfrissebb Magyar Közlöny szerint. Az egyik még egy tavaly decemberi felmentés, amiről most jelent meg a rendelet. Ez Breuer Klára rendkívüli és meghatalmazott nagykövetre vonatkozik, akinek felmentését Szijjártó Péter jegyezte ellen. Breuer Klára egyébként az új kormányban bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkárként kap szerepet.

A másik kettő felmentést már az új külügyminiszter, Orbán Anita kezdeményezte: Boros Miklós szófiai és Íjgyártó István varsói nagykövetnek kell érdemeik elismerése mellett távozniuk posztjukról.