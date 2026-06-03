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Belföld

Felmentettek három nagykövetet

Adrián Zoltán / 24.hu
Orbán Anita a miniszterjelöltjei meghallgatásán.
24.hu
2026. 06. 03. 18:22
Adrián Zoltán / 24.hu
Orbán Anita a miniszterjelöltjei meghallgatásán.

Három nagykövetet is felmentett Sulyok Tamás köztársasági elnök a legfrissebb Magyar Közlöny szerint. Az egyik még egy tavaly decemberi felmentés, amiről most jelent meg a rendelet. Ez Breuer Klára rendkívüli és meghatalmazott nagykövetre vonatkozik, akinek felmentését Szijjártó Péter jegyezte ellen. Breuer Klára egyébként az új kormányban bilaterális kapcsolatokért felelős államtitkárként kap szerepet.

A másik kettő felmentést már az új külügyminiszter, Orbán Anita kezdeményezte: Boros Miklós szófiai és Íjgyártó István varsói nagykövetnek kell érdemeik elismerése mellett távozniuk posztjukról.

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