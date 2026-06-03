Sinner ugyan kiesett, mégis lesz olasz a Roland Garros férfi döntőjében

A világranglistán 14., 24 éves játékos a mérkőzés elején, a szeles időben kétszer is elvesztette az adogatását, ezzel 62 perc alatt hátrányba került, innentől kezdve azonban – miután bezárták a Philippe Chatrier pálya tetőszerkezetét – ő irányított.

Ugyan a második szettben is elbukta egyszer a szervajátékát, de ezen kívül csak ő brékelt, a második felvonásban kétszer, a harmadikban és negyedikben pedig egyszer-egyszer, s ez elég volt ahhoz, hogy pályafutása során először bejusson az elődöntőbe egy Grand Slam-tornán. Cobolli harmadszor találkozott észak-amerikai riválisával és harmadszor nyert.

A mérkőzés 3 óra 26 percig tartott.

1976 óta erre várnak Olaszországban

Az már korábban kiderült, hogy Cobolli honfitárssal játszik majd az elődöntőben, hiszen az ágán Matteo Berrettini–Matteo Arnaldi párharcra került sor. Azaz tudni lehetett, hogy a rajt előtt favoritnak tartott, világelső Jannik Sinner korai kiesése ellenére az olaszoknak lesz képviselőjük a fináléban.

A befutó Arnaldi lett, aki 7:5, 5:2-re vezetett, amikor Berrettini sérülés miatt feladta a mérkőzést.

Ez lesz az első tisztán olasz mérkőzés egy GS torna elődöntőjében. A Roland Garrosnak legutóbb 1976-ban volt olasz férfi bajnoka Adriano Panatta személyében.