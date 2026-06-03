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Sport

Sinner ugyan kiesett, mégis lesz olasz a Roland Garros férfi döntőjében

PARIS, FRANCE - JUNE 3: Flavio Cobolli of Italy celebrates after winning against Felix Auger-Aliassime (not seen) of Canada during Men's Singles quarter-final match on the eleventh day of the French Open at Philippe-Chatrier Court in Paris, France, on June 3, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu
MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP
Flavio Cobolli a pályafutása során először bejutott egy Grand Slam-torna elődöntőjébe
24.hu
2026. 06. 03. 21:32
PARIS, FRANCE - JUNE 3: Flavio Cobolli of Italy celebrates after winning against Felix Auger-Aliassime (not seen) of Canada during Men's Singles quarter-final match on the eleventh day of the French Open at Philippe-Chatrier Court in Paris, France, on June 3, 2026. Mustafa Yalcin / Anadolu
MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP
Flavio Cobolli a pályafutása során először bejutott egy Grand Slam-torna elődöntőjébe
A tizedik helyen kiemelt olasz Flavio Cobolli szetthátrányból fordítva négy játszmában legyőzte szerdán a negyedikként rangsorolt kanadai Felix Auger-Aliassime-ot, ezzel bejutott a legjobb négy közé a francia nyílt teniszbajnokság férfi versenyében.  

A világranglistán 14., 24 éves játékos a mérkőzés elején, a szeles időben kétszer is elvesztette az adogatását, ezzel 62 perc alatt hátrányba került, innentől kezdve azonban – miután bezárták a Philippe Chatrier pálya tetőszerkezetét – ő irányított.

Ugyan a második szettben is elbukta egyszer a szervajátékát, de ezen kívül csak ő brékelt, a második felvonásban kétszer, a harmadikban és negyedikben pedig egyszer-egyszer, s ez elég volt ahhoz, hogy pályafutása során először bejusson az elődöntőbe egy Grand Slam-tornán. Cobolli harmadszor találkozott észak-amerikai riválisával és harmadszor nyert.

A mérkőzés 3 óra 26 percig tartott.

1976 óta erre várnak Olaszországban

Az már korábban kiderült, hogy Cobolli honfitárssal játszik majd az elődöntőben, hiszen az ágán Matteo BerrettiniMatteo Arnaldi párharcra került sor. Azaz tudni lehetett, hogy a rajt előtt favoritnak tartott, világelső Jannik Sinner korai kiesése ellenére az olaszoknak lesz képviselőjük a fináléban.

A befutó Arnaldi lett, aki 7:5, 5:2-re vezetett, amikor Berrettini sérülés miatt feladta a mérkőzést.

Ez lesz az első tisztán olasz mérkőzés egy GS torna elődöntőjében. A Roland Garrosnak legutóbb 1976-ban volt olasz férfi bajnoka Adriano Panatta személyében.

Tenisz, Roland Garros, negyeddöntő, férfiak

Flavio Cobolli (olasz, 10.) – Felix Auger-Aliassime (kanadai, 4.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Matteo Arnaldi (olasz) – Matteo Berrettini (olasz) 7:5, 5:2-nél Berrettini feladta

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