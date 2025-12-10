Pottyondy Edina: A jó k*rva anyjukat!

Indulatos bejegyzésben reagált a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányhoz kapcsolódó friss fejleményekre Pottyondy Edina influenszer.

Mint legújabb Facebook-bejegyzésében fogalmaz:

az utóbbi időben többször kellett magam csitítani, hogy ne indulatból reagáljak a közéletre. De a jó k*rva anyjukat!

Mint írja: „sikerült az erőszaktevő strici után találni egy szadista agresszort a Szőlő utcai javítóintézet vezetésére. Orbán Viktor biztos el fogja mondani a következő TikTok-videójában is, hogy zéró tolerancia van a gyermekvédelemben, hogy miszlikbe aprít mindenkit, aki gyerekeket bánt. Miközben verik és erőszakolják az államra bízott kiskorúakat az illetékes nertársak. A hatóságok nem lépnek, a körülmények csak romlanak, a kormány tevékenysége kimerül abban, hogy Gulyás Gergely elmotyog valamit a Kormányinfón”.

Pottyondy szerint a hazai gyermekvédelem jelenleg „szadista vadállatok vadászterülete”.

Miféle átvilágítási rendszert alakítottak ki? Mi lehet a többi intézményben? Kocsis Máté! A soha nem látott megtorlással mizu? A Zsolt bácsi-ügy volt az egyetlen, ami megérintette őket, mert féltek, hogy rájuk ég. Egyébként szarnak ezek mindenre. Gyerekre, felnőttre, országra, gazdaságra, kultúrára. Ilyen romlott, alja társaságot azért nem érdemlünk. Most lapítanak. Orbán kussol. Pintér kussol. Kocsis Máté kussol. És már készülnek arra, hogy b*zizzák, gyalázzák, hazaárulózzák, ügynöközzék azokat, akiknek ez nem fér bele

– zárja érzelmekkel teli bejegyzését Pottyondy.