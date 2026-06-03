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Belföld

Lefektette aludni a láthatáson nála lévő kétéves kisfiát, majd bosszúból agyonlőtte egy disznóölő pisztollyal

admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 03. 10:59

Soha nem szabadulhat az a 39 éves férfi, aki 2024 októberében disznóölő pisztollyal lőtte fejbe az alvó kétéves kisfiát Zákányban. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy az ítélőtábla hagyja helyben a férfi tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetését.

A gyermek 2022 júliusában született a terhelt és az élettársa kapcsolatából. Miután az italozó életmódot folytató férfi gyakran veszekedett párjával, a nő elköltözött a szüleihez a gyerekkel. A kisfiúval a férfi szóbeli megállapodás alapján tartott kapcsolatot, a gyermeket pedig ezen alkalmakkor saját ingatlanába vitte. A nő 2024 szeptemberében azonban pert indított a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránt.

Bosszúból végzett vele

A férfi ezt követően egy októberi napon is magával vitte a kisfiút, és abban állapodott meg volt élettársával, hogy két nappal később visszaviszi a gyermeket. A férfi azonban előre kitervelte, hogy a gyermek megölésével bosszút áll volt élettársán, amiért nem ment vissza hozzá, nem békült ki vele, és a gyermek láthatása miatt pert is indított.

A férfi a déli órákban lefektette és elaltatta a kétéves kisfiút, majd egy disznóölő pisztollyal agyonlőtte. A Kaposvári Törvényszék tényleges életfogytiglanra ítélte a férfit, aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés miatt.

Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentett be fellebbezést felmentésért, másodsorban enyhítésért. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítása és a bűncselekmény minősítése törvényes, továbbá a büntetés enyhítésére sincs ok az elkövetővel szemben, ezért kisebb változtatással az ítélet helybenhagyását kérte.

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