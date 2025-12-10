Karácsony: A kormány kifizeti Budapestnek az adósságát

Karácsony Gergely szerint a budapestiek kiállása nem volt hiába: a kormány kifizeti Budapest adósságát, összesen 20,8 milliárd forintot az év végéig.

A főpolgármester az erről szóló bejegyzésében Szentkirályi Alexandrának a Facebook-posztjára utalt, amelyben a Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy „az év végéig a főváros 12+8,8 milliárdot kap a kormánytól”.

Valamiért úgy sejtem, hogy őt előbb tájékoztatják a kormány döntéseiről, mint engem, és nincs kétségem afelől, hogy ha a kormányról van szó, figyel a fogalmazásra. Márpedig ez a mondat a magyar nyelv szabályai szerint azt jelenti, hogy a főváros számláján az év végéig 20,8 milliárd forint landol. Ennek így kell lennie,

írta Karácsony.

A főpolgármester az összeggel kapcsolatban megjegyezte, hogy a 8,8 milliárd az új trolik ára, amit a főváros előlegezett meg, 12 milliárd pedig a törvényben rögzített hozzájárulás a közösségi közlekedés költségeihez.

Karácsony hangsúlyozta, hogy a kormány korábbi szerződéstervezete nem biztosította volna a pénz tényleges átutalását Budapestnek, ezért átírta és aláírta a szerződést, amit már kézbesített is a minisztériumnak.

A főpolgármester úgy véli, ezzel biztosított a dolgozók bére, és reméli, hogy a jövőben nem a főváros „kivéreztetése” ellen kell küzdeni, hanem a fejlesztésekről lehet tárgyalni.