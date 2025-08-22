Mekkorát nyerne Orbán egy budapesti békecsúccsal?

Orbán Viktor átengedte augusztus 20-át Magyar Péternek, de a tűzijátékban azért az „áruló Péter” is megkapta a magáét. Nyaralhatnak-e még a politikusok az örökös kampány korában? Miről árulkodik a Tisza távolba tekintő programja, és miről az, hogy a köztársasági elnök torkán akadt az „orosz” szó? Javítana-e a Fidesz választási esélyein, ha Budapesten tárgyalna Putyin és Zelenszkij? Ezekről a témákról beszélgetett Bita Dániel, Kerner Zsolt és Jankovics Márton.