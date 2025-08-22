Mekkorát nyerne Orbán egy budapesti békecsúccsal?

Orbán Viktor átengedte augusztus 20-át Magyar Péternek, de a tűzijátékban azért az „áruló Péter” is megkapta a magáét. Nyaralhatnak-e még a politikusok az örökös kampány korában? Miről árulkodik a Tisza távolba tekintő programja, és miről az, hogy a köztársasági elnök torkán akadt az „orosz” szó? Javítana-e a Fidesz választási esélyein, ha Budapesten tárgyalna Putyin és Zelenszkij? Ezekről a témákról beszélgetett Bita Dániel, Kerner Zsolt és Jankovics Márton.
Legfrissebb epizódok
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Ziccer
Buksó
Filéző
Reklámszünet
Nincs rá szó
Szintén zenész
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Szerintem
Sorozatlövő
Határsértők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!