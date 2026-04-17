Szembenézés és megújulás: Van-e Orbán Viktor nélküli Fidesz?

Teljesen hiteltelen Orbán Viktor szembenézése a Fidesz vereségével, ha a választás utáni első interjújában a kormányzását átszövő korrupcióról annyit tud csak mondani, hogy mindig is üldözte, elismerve, hogy a luxizás valóban megjelent a párt körül. A friss Háromharmad-ban Orbán Viktor jövőjéről, a Fidesz meghirdetett megújulásáról, nem lassító Magyar Péterről és Rubovszky Rita oktatási miniszterjelölt körüli polémiáról beszélgetett Jankovics Márton, Kerner Zsolt és Nagy József.