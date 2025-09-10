Krokodilokkal birkózó influenszer miatt áll a bál Ausztráliában

Komoly felháborodást keltett egy amerikai influenszer Ausztráliában, miután olyan tartalmakat töltött fel közösségi oldalára, amelyeken krokodilokkal küzd Queensland északi részén – írja az ABC. Az egykori amerikaifutball-játékos Mike Holston az utóbbi napokban tette közzé a felvételeket,

amelyeken egy Johnson-krokodit, illetve egy bordáskrokodilt fog be puszta kézzel Cape Yorkban.

Az egyik videó több tízmilliós nézettséges ért el az Instagramon.

A People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) amerikai állatjóléti szervezet a férfi megbírságolását és kiutasítását kérte. „Amellett, hogy illegális és felfoghatatlanul ostoba dolog beavatkozni a krokodilok életébe Queenslandben, hihetetlenül kegyetlen is” – mondta Mimi Bekhechi, a PETA tanácsadója. Mint hozzátette, sok más ausztráliai állathoz, így a vombatokhoz és koalákhoz hasonlóan a krokodilok is érzékeny lények, amelyek megélik a fájdalmat és stresszt.

A Queenslandi Környezetvédelmi, Idegenforgalmi, Tudományos és Innovációs Hivatal (DETSI) szóvivője szerint a tárca vizsgálja az ügyet, a DETSI akár bírságot is kiszabhat. David Crisafulli miniszterelnöke hozzátette, kivizsgálják az esetet, de a bevándorlás kérdése a szövetségi kormány hatáskörébe tartozik.

Nem ez az első alkalom, amikor egy amerikai infuenszer okoz megbotránkozást az Ausztrália őshonos állataival való interakciójával. Legutóbb Sam Jones körül alakult ki botrány, miután elválasztott egy vombatkölyköt az anyjától.

Crisafulli szerint a vadvilágot nem véletlenül nevezik vadnak, az ilyen influenszereket pedig idővel utoléri a végzet. „Bárki, aki elég hülye ahhoz, hogy ilyet tegyen, nem érdemel dicséretet és elismerést, inkább ki kell mondani, hogy idióta” – tette hozzá.

Holston szélsőséges esetben egészen brutális büntetést is kaphat: a bordáskrokodilok megzavarásáért akár 37 500, a Johnson-krokodillal való interakcióért akár 27 500 ausztrál dollárt is fizethet, ez együtt nagyjából 14,4 millió forintnak felel meg. Jesse Crampton babindai krokodiltenyésztő szerint ugyanakkor a bírságok valószínűleg nem fogják visszatartani. „Még ha meg is kapja a büntetést, már elérte a célját, hogy az emberek megnézzék a videóját” – emelte ki.

Crampton szerint az állatok valószínűleg felépülnek majd a kezdeti stresszből, a szakértő ennek ellenére üdvözölte a PETA kezdeményezését. Crampton munkája részeként vadőröket készít fel arra, hogy miként bánjanak a krokodilokkal, a szakértő aggasztónak látja, hogy egyre több külföldi influenszer érkezik azzal a céllal, hogy Holstonhoz hasonló módon szerezzen kattintásokat.