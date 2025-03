Ellopott egy vombatbébit az anyjától az amerikai turista, egész Ausztrália meggyűlölte

Elhagyta Ausztráliát Sam Jones, az amerikai influenszer, aki rövid időre elvett egy vombatbébit az anyjától, és az erről készült felvételt feltöltötte a közösségi médiába, ezzel magára zúdítva az ausztrálok haragját – írja a BBC.

Ausztrália belügyminisztere, Tony Burke korábban azt mondta, a minisztériuma már vizsgálja, hogy visszavonhatják-e Jones vízumát, de a nő állítólag saját elhatározásából hagyta el az országot. A hírre a belügyminiszter a következő rövid nyilatkozattal reagált:

Soha nem volt jobb idő vombatbébinek lenni.

Az amerikai turista elleni gyűlölethullámot egy videó váltotta ki, amelyen az influenszer nevetve szalad a kölyökállattal a karjában, miközben a vombatanya fut utánuk, hogy visszaszerezze a kicsinyét, majd a felvétel végén a nő leteszi a zsákmányát az út szélére.

A Samantha Strable néven is emlegetett Jonesnak közel 100 ezer követője van Instagramon, ahol természetimádóként és vadászként mutatja be magát, de a videó közzététele óta priváttá tette a profilját, és törölte a bejegyzést. A felvétel akkora visszhangot váltott ki, hogy a belügyminiszter mellett Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök is megszólalt, aki felháborítónak nevezte az esetet, Penny Wong külügyminiszter félelmetesnek érezte a látottakat, valamint az ellenzék vezetője, Peter Dutton is jelezte, hogy örül a „kegyetlen tettet” végrehajtó inflenszer távozásának. Egy petícióban már 30 ezer aláírást gyűjtöttek össze az emberek, hogy a turistát kitoloncolják Ausztráliából, azonban mivel a nőt nem helyezték vád alá és fenyegetést sem jelentett az országra, a kormánynak nem lett volna valódi oka törölni a vízumát.

Az azóta törölt bejegyzés alá az influenszer azt kommentelte, hogy a kölyköt összesen egy percig tartotta, utána visszaadta az anyjának, és mindketten sértetlenül távoztak a bokrok közé. Vadonélő állatokkal foglalkozó szakértők szerint viszont egy vombatkölyök nagyon ragaszkodik az anyjához, ami valószínűleg úgy élte meg, hogy egy hatalmas ragadozó támadt rá, és elfogadhatatlannak tartják, hogy valaki olcsó lájkokért cserébe ilyennek tesz ki egy másik élőlényt.

A Daily Mail a gyűlölethullám hatására mélyebben utánajárt, mit lehet tudni az influenszerről, és többek közt kiderült, hogy a nő lelkes vadász, aki korábban hiába próbált csatlakozni a PETA állatjogi szervezethez, miután ott kizáró ok a húsevés és a vadászat.