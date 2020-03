Még csak most fedezték fel, de máris veszélyben lehet az új faj

Mikroműanyagot azonosítottak egy újonnan felfedezett rákfajban – számol be az MTI. Az állat a Csendes-óceánban, 6500 méteres mélységben mélyen él. A WWF a hír kapcsán petíciót kezdeményezett a műanyagszennyezés megfékezésére. Axel Hein, a szervezet munkatársa szerint a most felfedezett faj bolygónk egyik legeldugottabb helyén él, mégis már most szennyezésnek van kitéve.

Az angliai Newcastle-i Egyetem csapata az Eurythenes plasticus nevet adta a felemáslábú rákok (Amphipoda) rendjébe tartozó állatnak. Alan Jamieson, a kutatócsoport vezetője kiemelte, ezzel a névvel a tengerek szennyezettségére kívánják felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy sürgősen tenni kell valamit a hatalmas műanyagáradat ellen.

Kép: Getty ImagesA felemáslábú rákban polietilén-tereftalátot (PET) találtak. Ez az anyag számos mindennapi tárgyban, például eldobható palackokban, fóliákban és textíliákban is megtalálható.

Percenként átlagosan egy teherautónyi műanyag szemét kerül a világ tengereibe. Ezért nagy szükség van egy ENSZ-egyezményre, mely globálisan előírja a szemét csökkentését és a hulladékkezelés javítását”

– mondta Hein.