Foci

Egyiknek eufória, a másiknak könnyek és lehajtott fej – íme a PSG-Arsenal BL-döntő képekben elmesélve

Mohos Márton / 24.hu
admin Mohos Márton
2026. 05. 31. 09:44
Mohos Márton / 24.hu

Egyiknek eufória, a másiknak könnyek és lehajtott fej – íme a PSG-Arsenal BL-döntő képekben elmesélve

admin Mohos Márton
2026. 05. 31. 09:44
Története első Bajnokok Ligája-győzelmére készült az Arsenal, ám hiába maradt veretlen az egész sorozatban az angol futballcsapat, mégis a Paris Saint-Germain emelhette magasba a legrangosabb kupasorozat trófeáját a budapesti Puskás Arénában.

Az angolok jól kezdtek Kai Havertz már az 5. percben vezetést szerzett, ezt a második félidő közepén az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőjével kiegyenlítette a PSG.

A folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól, így tizenegyespárbaj döntött, ebben pedig a párizsiak 4-3-ra nyertek, és a tavalyi diadal után történetük során másodszor is felértek Európa csúcsára.

75 fotó
Kapcsolódó
Kordonok és üres üvegek a BL-döntő másnapján – így nézett ki Budapest vasárnap reggel
A kiürült szurkolói zónák után megkezdődhetett a budapesti nagytakarítás.
Foci
bajnokok ligájabl-döntő 2026galériapsg
Jászberényi Sándor: A lázadó értelem
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik