Egyiknek eufória, a másiknak könnyek és lehajtott fej – íme a PSG-Arsenal BL-döntő képekben elmesélve

Az angolok jól kezdtek Kai Havertz már az 5. percben vezetést szerzett, ezt a második félidő közepén az aranylabdás Ousmane Dembélé büntetőjével kiegyenlítette a PSG.

A folytatásban és a hosszabbításban aztán nem esett több gól, így tizenegyespárbaj döntött, ebben pedig a párizsiak 4-3-ra nyertek, és a tavalyi diadal után történetük során másodszor is felértek Európa csúcsára.