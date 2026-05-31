Mick Jagger és a Jóbarátok sztárja is feltűnt David Beckham mellett a Puskás Arénában

Budapestről közvetítette az UEFA-bajnokok ligáját David Beckham, a Beckham & Friends Live című műsorban sztárvendégei is voltak, köztük Mick Jagger, a The Rolling Stones énekese, és a Jóbarátok című sorozat egyik főszereplője David Schwimmer.

Beckham a szombati napról Instagramján is megemlékezett néhány fotó és videó formájában.

Egy újabb briliáns döntő, nagyszerű társaságban

– írta posztjában a legismertebb angol focista, és a The Killers zenekar fellépését is dicsérettel illette. Készült is közös képük Brandon Flowers énekessel.

A 82 éves Jagger egyébként gyerekkora óta Arsenal-rajongó, így számára szomorúan végződött az este a PSG győzelme miatt. A nyolcgyerekes rocklegenda a döntőre legidősebb (40 éves) és legifjabb (9 éves) fiaival látogatott ki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon David Beckham (@davidbeckham) által megosztott bejegyzés

Rácz Jenő összefutott Beckhammel a Puskás Arénában, de az ő közös képük a labdarúgó válogatásába sajnos nem fért bele. A séf azért megosztotta a képet saját profilján.