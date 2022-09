Dugót okoztak a hackerek Moszkvában

Hatalmas forgalmi dugó alakult ki Moszkvában, miután az orosz Yandex Taxi nevű fuvarmegosztó alkalmazást kihasználva hackerek rengeteg taxit csődítettek egyszerre ugyanarra a helyre. Bár az orosz fővárosban eddig sem voltak ismeretlenek a forgalmi fennakadások – Moszkva tavaly a második volt dugók tekintetében világszerte -, a mostani akció egy órára megbénította a városi forgalmat – írja a Verge.

A szeptember elsejei eseményekről rengeteg videó készült, amelyek gyorsan ellepték a közösségi oldalakat. Polina Pestova, a Yandex szóvivője szerint a támadók úgy okoztak fennakadást, hogy tömeges megrendeléseket küldtek ki sofőrjeiknek Fili régió ugyanazon pontjára. Kiemelték: a hasonló támadások észlelésére és megelőzésére szolgáló algoritmuson már javítottak, hogy a jövőben megelőzzék az ilyen incidenseket.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i

— Russian Market (@runews) September 1, 2022