Ezért kapcsolja ki mindig a Bluetooth-t, ha nem használja

Még kikapcsolva is támadhatók lehetnek az iPhone-ok

Napjainkban szinte már minden elektronikai eszköz rendelkezik Bluetooth kapcsolattal, amely lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással párosítsuk bármilyen eszközünket, legyen az egy táblagép, laptop, hangszóró, vagy vezeték nélküli fülhallgató. A technológia gyors és kényelmes, ezért rendkívül elterjedt, azonban a gyakori használat miatt sokan egyáltalán nem is kapcsolják ki a funkciót. Ez azonban komoly biztonsági kockázatot is jelenthet – írja a SlashGear.

Ha egyszer párosítjuk Androidos okostelefonunkat valamilyen kütyüvel, a következő alkalommal automatikusan újra fog csatlakozni – feltéve, ha bekapcsolva hagytuk a funkciót. Ez különösen komfortos lehet, ha gyorsan szeretnénk használni egy vezeték nélküli fejhallgatót vagy az autóval történő elindulás előtt csatlakoztatnánk a telefonunkat a hangrendszerhez. Ám a kényelem kockázatot is jelent, ugyanis ezáltal nyitva hagyjuk a kaput a digitális betolakodók előtt.

Ezt kihasználva könnyedén telepíthetnek rosszindulatú szoftvereket, sőt akár megfigyelőszoftvereket is a készülékünkre, anélkül hogy bármit is érzékelnénk ebből.

A technológia fő sebezhetősége a természetéből fakad, vagyis abból, hogy a készülékek egymás hatósugarában felfedezik egymást. A Bluetooth-kompatibilis eszköz olyan jelet küld, amelyet az adott távolságon – nagyjából 10 méteren – belül lévő többi eszköz érzékel. Azáltal, hogy ilyen könnyen felfedezhető egy készülék, sebezhetővé válik. Egy hacker ugyanis a metrón utazva könnyedén rá tud csatlakozni a készülékünkre, akár a felhasználó engedélye nélkül is, de az is megtörténhet, hogy olyan kapcsolati kérések sorát küldi a mobilunkra, amelyek átmenetileg megbénítják az eszközt.

Másra is felhasználhatják azonban a Bluetooth által megszerzett adatokat. A New York Times cikke szerint egyes szupermarketek, mint például a Walmart és a Target, a technológiát a vásárlók nyomon követésére is bevethetik az üzleten belül.

Az így megszerzett adatokat pedig később a vevő beleegyezése nélkül adhatják el harmadik félnek.

A Bluetooth-szal kapcsolatos félelmek időről-időre megjelennek: Kamala Harris amerikai alelnök a Politico szerint például szigorúan csak vezetékes fülhallgatót használ, hogy elkerülje az esetleges hasonló visszaéléseket. Ennyire azonban nem kell végletekben gondolkodni, a biztonságunk megőrzése érdekében az is elég, ha akkor kapcsoljuk csak be a funkciót, amikor tényleg használni akarjuk.