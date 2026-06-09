Zelenszkij elárulta, hogy Ukrajna miért támadja drónokkal Moszkvát és Szentpétervárt

„A nagy hatótávolságú csapások célja, amikor a drónok Moszkva környéki lakóházak és Szentpétervár felett zúgnak, hogy a városok lakói megérezzék, milyen is a háború” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Guardian című brit lapnak adott interjújában, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett kedden.

A győzelem ebben a háborúban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri: a háború szörnyű dolog, a háború nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Úgy gondolom, hogy ez éppen egy ilyen pillanat

– hangsúlyozta az államfő.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a májusban titokban Kijevbe látogató Roman Abramovics orosz oligarchának azt mondta: soha nem fog lemondani a Donyec-medencéről, ahogyan azt Moszkva szeretné.

A találkozóról Zelenszkij kijelentette: „úgy gondolom, hogy Putyin környezetében különböző emberek vannak. Az egyik felük folytatni akarja a háborút, másik felük viszont meg akarja állítani. Úgy vélem, az üzleti élet szereplői megértik, hogy Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van. Nagyon közel áll az összeomláshoz”.

Június 3-ra virradó éjjel az ukrán hadsereg több célpont ellen hajtott végre csapásokat Szentpéterváron. Zelenszkij külön megerősítette a szentpétervári olajterminál eltalálását.

Június 6-án az ukrán erők újabb csapássorozatot mértek Szentpétervárra. Akkor a jelentések szerint a Balti Flotta egyik bázisát érte támadás. Emellett május 17-re virradó éjjel drónok tömeges támadást hajtottak végre a Moszkvai terület ellen – idézte fel az UNIAN.

(MTI)