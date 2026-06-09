Udvaros Dorottya: ez volt az utolsó eset, hogy udvariasan válaszoltam egy bulvárlap újságírójának

Közösségi oldalán posztolt Udvaros Dorottya, színművész.

Ez volt az utolsó eset, hogy udvariasan válaszoltam egy bulvárlap újságírójának, és nem tettem le szó nélkül a telefont, amikor felhívott és interjút kért tőlem egy szakmámat érintő nagyon fontos témáról.

Jelen esetben, amikor az volt a kérdés, hogy mit szólok a Molnár Áron által felvetett Alföldi ügyhöz, csak annyit válaszoltam, hogy erről a témáról nem egy bulvárlap hasábjain szeretnék beszélni. Viszont a lap ezt úgy kommunikálta, hogy Udvaros Dorottya is „megszólalt” az ügyben.

Rajner Micsinyei Nóra a méltán népszerű reggeli műsorában nem engem idézett, hanem azt, amit a bulvárlap pontatlanul hozott le.

Rajner Micsinyei Nórának pedig azt üzenem, hogy nem, nem gondolom azt, hogy akit bántalmazás ért, az hallgasson és ne merjen megszólalni! Viszont tényleg úgy gondolom, hogy a szakmánknak nagyon nagy szüksége van egy olyan érdekvédelmi szervezetre, ahová a színészek fordulhatnak akár ilyen, akár más őket hátrányosan érintő esetben. És ezt a szervezetet csak mi magunk tudjuk felépíteni, és nem hagyni, hogy a hatalom felülről kontrollálja ezt!