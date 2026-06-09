molnár áronalföldi róbertudvaros dorottya
Kultúra

Udvaros Dorottya: ez volt az utolsó eset, hogy udvariasan válaszoltam egy bulvárlap újságírójának

Bielik István / 24.hu
24.hu
2026. 06. 09. 18:24
Bielik István / 24.hu

Közösségi oldalán posztolt Udvaros Dorottya, színművész.

Ez volt az utolsó eset, hogy udvariasan válaszoltam egy bulvárlap újságírójának, és nem tettem le szó nélkül a telefont, amikor felhívott és interjút kért tőlem egy szakmámat érintő nagyon fontos témáról.

Jelen esetben, amikor az volt a kérdés, hogy mit szólok a Molnár Áron által felvetett Alföldi ügyhöz, csak annyit válaszoltam, hogy erről a témáról nem egy bulvárlap hasábjain szeretnék beszélni. Viszont a lap ezt úgy kommunikálta, hogy Udvaros Dorottya is „megszólalt” az ügyben.

Rajner Micsinyei Nóra a méltán népszerű reggeli műsorában nem engem idézett, hanem azt, amit a bulvárlap pontatlanul hozott le.

Rajner Micsinyei Nórának pedig azt üzenem, hogy nem, nem gondolom azt, hogy akit bántalmazás ért, az hallgasson és ne merjen megszólalni! Viszont tényleg úgy gondolom, hogy a szakmánknak nagyon nagy szüksége van egy olyan érdekvédelmi szervezetre, ahová a színészek fordulhatnak akár ilyen, akár más őket hátrányosan érintő esetben. És ezt a szervezetet csak mi magunk tudjuk felépíteni, és nem hagyni, hogy a hatalom felülről kontrollálja ezt!

Megírtuk, hogy Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Műsora csütörtöki adásában beszélt az Eszenyi-botrány kapcsán arról, hogy „nemcsak az Eszenyi Enikő van, hanem mindenki tudja a szakmában, hogy vannak, akik ugyanígy bánnak emberekkel, rendezők, tévés producer-rendezők, akik úgy beszélnek a színészekkel, mint a kutyákkal”. Molnár arról vallott, hogy huszonkét évesen dolgozott egyszer Alföldivel, aki a munka közben sokszor megalázta. Lapunk akkor ezzel kapcsolatban kereste a rendezőt, aki nem kívánt megszólalni az ügyben.

Azóta többen megszólaltak az ügyben:

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Több színész is megszólalt az Alföldi Róbertet ért vádakkal kapcsolatban
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