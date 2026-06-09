Abúzus-ügy az Operában: távozik a Zeneakadémiáról a rendező

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös megegyezéssel megszüntette Dr. Almási-Tóth András közalkalmazotti jogviszonyát” – tájékoztatott az intézmény saját honlapján. Azt is írták még, hogy a „munkáltatói jogokat gyakorló rektor június 10-i hatállyal mentesítette Almási-Tóth Andrást munkavégzési kötelezettsége alól. Az egyetem vezetősége elkötelezett amellett, hogy hallgatói a legmagasabb szintű művészi képzést kapják. Az idei végzős operaénekes hallgatók tanulmányait lezáró Operavizsga próbafolyamata során olyan szabályszegésekre derült fény a rendezői koncepció és annak megvalósítása kapcsán, amelyeket a Zeneakadémia nem tolerál, és amelyek nem összeegyeztethetők az egyetem szellemiségével és eljárásrendjeivel. Az idei Operavizsga koncertszerű előadásban, az eredeti helyszínen és időpontban valósul meg.”

Almás-Tóth Andrással kapcsolatban Varga-Tóth Attila operaénekes fogalmazott meg súlyos állításokat a közösségi médiában. Ő pályakezdő művészként került az Operaházba, ahol már a kezdetektől olyan légkör fogadta, amelyet a szexualitás, a drogok és a hatalmi visszaélések határoztak meg. Közösségi oldalán azt írta, hogy egy 2020-as előadásban a „premieren »cocaint« kellett szívnom a családom lába előtt a színpadon, akik akkor először jöttek megnézni engem az Operába kezdő énekesként. Egy nálam 30 évvel idősebb női kollegával kellett csókolozni. A próba folyamat alatt, amikor ez Atának aka. [másnéven] Cuci gazdájának nem tetszett, egy erőteljes »Attila levágom a fejedet baszdmeg« kommenttel jelezte.”

Varga-Tóth Attila állítása szerint Almási-Tóth többször is felajánlotta, hogy ha szeretne, „a következő rendezésében megfürödhetnék a MÜPA színpadán, teljesen meztelenül – persze ezért majd fizetnek többet”.

Az ügyben az Operaház is kiadott egy közleményt. „A Magyar Állami Operaház is értesült azokról a közösségi médiában megjelent – többek között 2020-as próbafolyamatot érintő – állításokról, amelyek az intézmény egyik vezető munkatársával kapcsolatosak. A vádak súlyosságára tekintettel az OPERA az ügyet kiemelt figyelemmel kezeli. Más intézmény személyügyi döntéseiről a Magyar Állami Operaház nem jogosult nyilatkozni. Az OPERA ugyanakkor minden olyan jelzést komolyan vesz, amely a munkavégzés méltóságát, a biztonságos alkotói környezetet vagy a hatalmi helyzettel való visszaélés lehetőségét érinti. A Magyar Állami Operaházhoz korábban semmilyen bejelentés nem érkezett az említett vezető munkatárssal kapcsolatban. A Magyar Állami Operaház mindezzel együtt kiemelten fontosnak tartja, hogy minden művész, munkavállaló és közreműködő biztonságos, méltó és professzionális környezetben dolgozhasson. Az OPERA elutasít minden olyan magatartást, amely megalázásra, fenyegetésre, zaklatásra vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélésre irányul. Az OPERA a megjelent állítások tekintetében tájékozódik, és a későbbiekben dönt a további intézkedésekről, amennyiben azok szükségesek.”

A 24.hu kereste Almási-Tóthot is, aki későbbre ígért tájékoztatást.