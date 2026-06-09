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Élet-Stílus

Kvíz: felismered a licsit, guavát, kígyógyümölcsöt? Teszteld magad!

Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 06. 09. 16:05
Getty Images
Néhány feladvány még a legnagyobb gyümölcsrajongókat is próbára teszi – a 7. kérdés például sokaknál okoz majd fejtörést!

Ebben a kvízben egzotikus és ritkán látható gyümölcsöket kell felismerni képek alapján. Minden kérdésnél három különböző gyümölcs közül kell kiválasztani azt, amelynek a nevét a feladat megadja. A kvíz összesen 8 kérdésből áll, és a világ különböző tájairól származó különleges gyümölcsöket mutat be.

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