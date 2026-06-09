Kvíz: felismered a licsit, guavát, kígyógyümölcsöt? Teszteld magad!

Ebben a kvízben egzotikus és ritkán látható gyümölcsöket kell felismerni képek alapján. Minden kérdésnél három különböző gyümölcs közül kell kiválasztani azt, amelynek a nevét a feladat megadja. A kvíz összesen 8 kérdésből áll, és a világ különböző tájairól származó különleges gyümölcsöket mutat be.