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Belföld

Havasi Bertalan Biró Ferencnek: „Szánalmas előremenekülési kísérlet a saját korrupciós ügye miatt”

Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
admin Benke Ágnes
2026. 06. 09. 17:30
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu

Biró Ferencnek az Orbán-kormányt támadó összes nyilatkozata szánalmas előremenekülési kísérlet a saját korrupciós ügye miatt

–  írta az MTI-hez eljuttatott közleményében Havasi Bertalan.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette,

Az Integritás Hatóság elnöke azért vagdalkozik és rágalmaz, mert a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádat emelt ellene.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnökével szemben az ügyészség több mint 140 milliós vagyoni hátrányt okozásának gyanújával emelt kedden vádat.

Biró a vádemelésről azt mondta, az egy koncepciós megtorló akció része, amelynek célja személye, és rajta keresztül az Integritás Hatóság hiteltelenítés. Az Intergritás Hatóság elnökével a De! Akcióközösség készített interjút, amely vasárnap este jelent meg. Biró egyebek mellett arról beszélt, hogyan gyakoroltak rá nyomást az Orbán-kormány alatt, amikor azt látták, hogy a hivatala valóban ellenőrizni próbálja azt, hogy mire költötték az uniós forrásokat Magyarországon.

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