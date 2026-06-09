Megszólal a Hírkereső-vezér: bűnbaknak kiáltanak ki engem, így próbálják elrejteni saját felelősségüket a Fidesz választási vereségéért

Közleményt juttatott el a 24.hu-hoz Holló Gábor, a Hírkereső nevű oldalt működtető Híreső.hu Kft tulajdonosa.

Holló a múlt héten adott interjút a hvg.hu-nak, amelyben többek közt azt mondta: 2026. április 12-e előtt befolyásolta, hogy a kormányzati propagandaanyagok kevesebb emberhez érjen el. Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy „rájöttem, hogy én azért mégiscsak tehetek ez ellen, hiszen valamennyire én irányítom a hírpiacot. Akkor pedig mi lenne, ha belenyúlnék abba, hogy az én oldalaimon ezek a hírek milyen súllyal jelenjenek meg. Ez a kisebb hatás, aminek viszont van egy sokkal nagyobb következménye: ami a Hírkeresőn és a többi lapomon jó pozícióban megjelenik, az a Facebookon előnybe kerül, illetve a Google Instant Article által a Google News-ban is. Ezek így együtt döntenek el sok mindent.”

Holló személye és vállalkozás fontos szereplő a magyar médiapiacon. A Hírkereső ugyanis az egyik legnagyobb hazai forgalomterelő, így rengeteg portál és médiatermék olvasottságára hatással van (ezáltal üzleti teljesítményére is). Hollót az interjú után érte kritika a fideszes holdudvarból, ugyanakkor volt olyan észrevétel is, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz-propaganda olyan bástyája, mint az Origo, mégis kiemelt helyen szerepelt a Hírkeresőn. Az is felvetett kérdéseket, hogy egy tartalomterelő portál mennyire nyúlhat bele abba szándékosan, hogy egyes tartalomgyártók – amelyekkel leszerződött- anyagai jobban, vagy kevésbé jobban pörögjenek. Az interjúban felmerült kérdésként, hogy a Hírkeresőn megjelenő tartalomgyártók nem fogják-e beperelni, amiért lejjebb tekerte az algoritmusban a propagandát, Holló azt válaszolta, hogy nem tudják beperelni, mert „a szerződésekben azt vállalom, hogy a híreket megjelenítem, ebbe nem nyúltam bele. Azt, hogy kinek hogyan szállítom a mennyiséget, a mi hatáskörünk. Ugyanis a hírolvasási forgalom döntő része a toplistákból származik, tehát annak az algoritmusnak a szabályozása, ami ezeket összeállítja, a mi kizárólagos jogunk. De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni.”

Holló a 24.hu-nak elküldött közleményében azt írja, hogy az interjú után „számos csúsztatás, alaptalan vád és rágalom jelent meg személyemmel és az általam működtetett Hírkereső weboldallal kapcsolatban a Fideszhez közel álló médiumokban, továbbá az ellenzéki párt egyes politikusai valótlanságokat állítva rólam, – bűnbaknak kikiáltva engem -, próbálják elrejteni saját politikai felelősségüket a Fidesz választási vereségéért.” Az üzletember hangsúlyozta, hogy nem általánosan „a jobboldali médiára, hanem kizárólag a dezinformációra – ezt nevezem „propaganda híreknek” az interjúban – és annak is a terjedésének sebességére gyakoroltunk hatást.” Megjegyezte, hogy a fideszes „dezinformációs propaganda már hosszú ideje zajlott, én 2022-ben döntöttem úgy, hogy fellépek a magam eszközeivel a hazugságok gyors terjedése ellen.”

Ez azonban nem azt jelentette, hogy a Hírkeresőn ne jelentek volna meg ezek a tartalmak, hanem az algoritmus változtatásával pusztán lassítottuk az álhírek terjedését a saját oldalunkon és így áttételesen a közösségi médiában. Tettük ezt azért, hogy a sajtónak, illetve a lejáratások célpontjainak legyen idejük reagálni azokra. Akár a sajtóban, akár a közösségi médiában. Azt próbáltuk elérni, hogy a propaganda álhírei és azok esetleges cáfolatai nagyjából egyidőben és egyforma súllyal jelenjenek meg a Hírkeresőn. Célunk tehát nem valamelyik politikai oldal vagy párt híreinek elnyomása volt, hanem az igazságosság, az egyenlő feltételek biztosítása, és a „hallgattassék meg a másik fél is” elv érvényesítése volt.

Holló hangsúlyozta: „csak és kizárólag olyan eszközzel éltünk, amelyeket az ügyfeleinkkel kötött szerződések kifejezetten megengedtek.”