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Kultúra

Eszenyi Enikő lemondta a rendezését a József Attila Színházban

Mohos Márton / 24.hu
A Játékszín 2023-as bemutatója Szikora János rendezésében a CSODÁLATOS VAGY, JÚLIA! című színdarab fotóspróbája.
24.hu
2026. 06. 09. 17:05
Mohos Márton / 24.hu
A Játékszín 2023-as bemutatója Szikora János rendezésében a CSODÁLATOS VAGY, JÚLIA! című színdarab fotóspróbája.

Facebookon jelentette be Eszenyi Enikő, hogy lemondta a Ghost című darab rendezését a József Attila Színházban.

A mai napon tájékoztattam a József Attila Színház igazgatóját, hogy lemondok a Ghost című darab rendezéséről

– írja rövid posztjában Eszenyi, aki hozzátette,

Köszönöm a társulatból azoknak, akik mellettem állnak.

Posztját azzal zárta, hogy sok sikert kívánt a következő évadra.

Május végén derült ki, hogy a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a tervezett műsorból a Primadonnák című produkciót, ami Eszenyi Enikő jövő évadra meghirdetett rendezése lett volna Debrecenben. Az indoklás a biztonságos, aggályoktól mentes munkakörnyezet megőrzése volt, és az igazgató azt ígérte, hogy június 30-ig végleges döntést hoz az előadás ügyében.

Eszenyi a felfüggesztés után nyílt levelet tett közzé, amelyben bocsánatot kért.

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Megbánta korábbi viselkedését.

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