Friss vagyonnyilatkozatok – többet hozott a kormánypropaganda az éneklésnél

Kezdjük az új parlament első vagyonnyilatkozatait a frakcióvezetőkkel, a frakciók nagysága szerint.

Bujdosó Andrea (Tisza) – két ürömi ingatlant tüntetett fel a bevallásában: egy 116 négyzetméteres lakást és egy 40 négyzetméteres teremgarázst. Van egy Toyotája. Több mint 473 ezer dollárnyi (közel 170 millió forint) értékpapírral rendelkezik, ezek nagy része Shell-részvény. Forintban 20 milliónyi megtakarítása van, adóssága pedig kicsivel több mint 2 millió forint.

Gulyás Gergely (Fidesz) – két XI. kerületi ingatlant írt be a vagyonnyilatkozatába, egy 95 és egy 52 négyzetméteres lakást. Ezen kívül 19,9 millió forintnyi állampapírral és 33,5 milliós számlaköveteléssel rendelkezik. Kiderült az is, hogy 11 millió forintos babaváróhitelt vettek fel a feleségével közösen.

Rétvári Bence (KDNP) – három ingatlant vallott be, ebből kettő XI. kerületi, egy 138 négyzetméteres és egy 50 négyzetméteres lakás, valamint Balatonkenesén is van egy 206 négyzetméteres lakóháza. Van még 17 milliós megtakarítása, adóssága pedig nincs.

Toroczkai László (Mi Hazánk) – Ásotthalmon két szántóval meg egy kivett úttal rendelkezik, ezek összesen nem tesznek ki másfél hektárt. Ingóságot nem vallott be, 17 millió forintnyi megtakarításról adott számot.

Forsthoffer Ágnes (Tisza, a Parlament elnöke) – Mezőlakon egy 22 hektáros rét, Csopakon pedig egy 1986 négyzetméteres szőlő és gyümölcsös van a nevén. Több mint 80 millió forintnyi megtakarítással rendelkezik, ami a következőkből tevődik össze: 58,6 millió forint befektetési alapokból, 10 millió forint részvényekből, 3,2 millió forint biztosításból, 2 millió forint készpénzből, valamint 7 millió forint van a számláján. Forsthoffer ügyvezetőként 500 ezer forint alatt keresett.

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