Bakács Tibor írta Csiszár Jenő szakdolgozatát, azt is elárulta, mennyi pénzért

A story.hu szemlézte Havas Henrik nemrég elmesélt régi anekdotáját, melynek szereplője ő, Csiszár Jenő és Bakács Tibor voltak. Havas azt állította, örült, hogy anno Csiszár tanáraként diplomás embert faragott a későbbi főkonzulból, aki egyébként a szakdolgozatát nem maga írta meg.

Egyszer az egyik televízió aulájában megszólított Bakács Tibor. Azt mondta: ’Ne haragudj, hogy megkérdezem, de Csiszár Jenő hogyhogy csak hármast kapott a szakdolgozatára?’ Erre mondtam neki, hogy mert azt se tudta, miről van szó, fogalma nem volt semmiről, tök hülye az egészhez. Erre Bakács: »Az rendben van, de én írtam a szakdolgozatát!«.

A story.hu felhívta Bakácsot, hogy érdeklődjenek a történet valóságtartalmáról.

„Igen, valóban én írtam Csiszár Jenő szakdolgozatát!” – vágott bele a korábbi kritikus.

Annak idején még én segítettem ki Jenőt a televíziós műsoraiban. Én egy kis szobában ültem, és ha elakadt, vagy nem tudta, hogy miről van szó, akkor a fülére mondtam a választ, és kisegítettem őt. De nincs ezzel baj, pénzt kaptam érte, úgyhogy teljesen oké volt. Később aztán kézenfekvő volt az is, hogy a diplomamunkáját is én írom.

Bakács Elliot Aronson amerikai pszichológus munkásságáról írta a diplomamunkát Csiszárnak

Ő egy amerikai pszichológus, aki kísérleteket végzett a kognitív disszonancia elméletével, és feltalált egy sajátos kooperatív tanítási technikát. Rengeteg könyvét olvastam Aronsonnak, nagyon sokat készültem Csiszár szakdolgozatára, úgyhogy kicsit fel is háborodtam, amikor kiderült, hogy Havas csak hármast adott a diplomamunkájára. Főleg, hogy Havas szerintem egy könyvét sem olvasta a pszichológusnak. Na mindegy…

Hozzáteszi: oldalanként 1500 forintért dolgozott.