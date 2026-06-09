kézilabdaftcfradiszabadkártya
Sport

Kézilabda: szabadkártyás kérelemmel próbálkozik az FTC is

Simon Petra, az FTC (b) és Stranigg Zsófia, a Mosonmagyaróvár játékosa a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa harmadik helyéért játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Motherson Mosonmagyaróvári KC mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban 2026. május 3-án.
Szigetváry Zsolt / MTI
Simon Petra és az FTC ősszel is a BL-ben szerepelne
24.hu
2026. 06. 09. 17:59
Simon Petra, az FTC (b) és Stranigg Zsófia, a Mosonmagyaróvár játékosa a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa harmadik helyéért játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Motherson Mosonmagyaróvári KC mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban 2026. május 3-án.
Szigetváry Zsolt / MTI
Simon Petra és az FTC ősszel is a BL-ben szerepelne
A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC biztosan indulhat a női kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, a második helyezett Ferencváros pedig szabadkártyát kért.

A magyar szövetség honlapjának keddi híradása szerint Magyarország a női BL-ranglista első helyét foglalja el. Az európai szövetség előzetes kiosztása alapján a magyar csapatok a BL-ben egy, az Európa Ligában három csapattal indulhatnak alanyi jogon.

A Bajnokok Ligája 16 csapatos főtáblájának biztos résztvevője a bajnok Győri Audi ETO KC, amely az előző szezonban ezüstérmes lett, mivel 31-29-re kikapott a vasárnapi, budapesti döntőben Vámos Petra és Albek Anna együttesétől, a francia Metztől.

A BL-be szabadkártyát igényelt a bajnoki ezüstérmes Ferencváros, amely beadta jelentkezését az Európa Ligára is, arra az esetre, ha nem kapna szabadkártyát a BL-re.

A fővárosiak 2015 óta minden szezonban szerepeltek a Bajnokok Ligájában, amelyben 2023-ban ezüstérmesek lettek.

Az Európa Ligában biztos induló a bajnoki bronzérmes Debrecen és a negyedik helyezett MOL Esztergom, a sorozatba szabadkártyát igényelt az ötödik helyen záró Váci NKSE.

A férfi európai kupaindulások nevezési határideje jövő kedden jár le.

(MTI)

Kapcsolódó
A magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkőzés után a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkőzést a magyar válogatott nyerte 31-30-ra, de 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Kézi-vb: Magyarország nem kapott szabadkártyát, lemarad a tornáról
Törökországnak és Szaúd-Arábiának adja meg a lehetőséget a nemzetközi szövetség, hogy részt vegyen a 2027-es világbajnokságon.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Marosi Gergely: imádom a foci-vb-t, de utálom azt, amivé Infantino tette

Friss

Népszerű

Összes
Abúzus-ügy az Operában: távozik a Zeneakadémiáról a rendező
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik