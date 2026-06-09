2026 tavaszára érezhetően nőtt az alku mértéke: ennyit lehet lefaragni egy ingatlan árából

Idén tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon: az átlagos négyzetméterárak az év eleje óta lényegében „oldalaznak”, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandók csökkenteni a hirdetési árakat – közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House kedden az MTI-vel.

Rámutattak: az alku mértéke az elmúlt egy évben érezhetően nőtt. Míg 2025 közepén a vevők átlagosan még 3 százalék körüli engedményt értek el, ez 2026 tavaszára már meghaladta a 4 százalékot. A használt téglalakások piacán 4,6-4,9 százalékos átlagos alku volt jellemző, vidéken pedig sok esetben 5-7 százalékos engedményt is elértek a vevők. A panellakásoknál ezzel szemben továbbra is stabilabb a kereslet, itt az alku mértéke jellemzően 3 százalék körül alakult.

Közben az eladók árazási mozgástere is szűkült. A használt téglalakásoknál a hirdetési árak emelésének üteme a tavaly év végi 4,3 százalékról 2026 áprilisára-májusára 2,6 százalékra lassult.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta: a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el leghamarabb a fizetőképes kereslet és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most kétfelé mozog: a megfizethetőbb, az Otthon Start Programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága.

Kitértek a Magyar Nemzeti Bank júniusi jelentésére is, amely alapján a lakásárak 2025 végén országosan 22,5 százalékkal voltak magasabbak a gazdasági tények által indokolt szintnél. Ez az elmúlt húsz év egyik legnagyobb túlárazottsága.

A Duna House eladási adatai is ezt támasztják alá: a túlértékeltséget hozó áremelkedés megállt, a hirdetési árak lassabban nőnek, a vevők többet tudnak alkudni és a legdrágább lakásoknál már csökkennek az árak. Ez a folyamat a túlárazottság megszűnésének korai szakasza, ami nem általános áresést, hanem „egyhelyben toporgó” árakat és kisebb, helyi korrekciókat jelent – írták.

Mindezek miatt a Duna House úgy látja, a négyzetméterárak mellett most az alku nagysága és a hirdetési árak változása mutatja meg a valódi piaci trendeket: mindkettő azt jelzi, hogy a vevők kerülnek jobb helyzetbe, miközben az árak többsége még tartja magát.

Szegő Péter a közleményben megjegyezte, az év hátralévő részében nem számítanak éles fordulatra, inkább egy fokozatos kiegyensúlyozódás várható.