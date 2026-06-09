Hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vádat Biró Ferenc Pállal, az Integritás Hatóság (IH) elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség – közölte közleményében az ügyészség.

A hatóság azt is indítványozta, hogy a bíróság az elnököt szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélje, valamint 23 millió forintnyi vagyon elkobozzanak tőle, melyekre jogosulatlanul tett szert.

A nyomozó ügyészek még 2025 januárjában hallgatták ki a gyanúsítottat, melyet követően nyomozást folytattak ellene. Ennek eredményeként az alábbi bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják Birót:

feleségével jogosulatlanul használták a szolgálati autót,

jogaik gyakorlásában korlátozta és kizárta az igazgatóság másik két tagját,

hivatali hatáskörével nem összeegyeztethető szerződéseket kötött brüsszeli tanácsadócégekkel, akiknek több millió forintot számlázott,

fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében az egyik cég Brüsszeli címére,

külföldi kiküldetései során a napidíjon felül Biró a rendelkezésére bocsátott bankkártyával 1,5 millió forintot költött saját szükségleteire, jogosulatlanul.

egy családi barátja oktatást tartott a Integritás Akadémia keretei között az alábbi témában: „A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása.” Mivel ez nem összeegyeztethető a Hatóság feladataival, 11 milliós vagyoni hátrány érte emiatt az IH-t.

Biró Ferenc Pál, aki nemrég lapunknak is nyilatkozott és politikai nyomásgyakorlásról beszélt, összességében 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az IH-nak. Az ügyészség Biró feleségére is büntetést kért: a jogosulatlan gépkocsihasználat miatt próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztésre és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

A politikai nyomásgyakorlással az IH elnöke Tuzson Bence volt igazságügyi minisztert és Bóka János egykori európai uniós ügyekért felelős miniszteret vádolta meg, akik a 24.hu-nak nyilatkoztak és tagadták a vádakat. Biró Ferenc egy korábbi videóban arról beszélt: az Orbán-kormány le akarta állítani őket, feleségét és a gyermekét is falhoz állították.