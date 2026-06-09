Királynő egy messzi-messzi galaxisban, first lady Amerikában, de volt már vérszomjas balerina is – Natalie Portman 45 éves

45 éve Natalie Hershlag néven ezen a napon látta meg a napvilágot Jeruzsálemben Natalie Portman Oscar- és Golden Globe-díjas izraeli-amerikai színésznő egy orvos–művész házaspár egyetlen gyermekeként. A kis család hamarosan Amerikába emigrált, s néhány költözés után New Yorkban telepedett le. Portman saját elmondása szerint komoly gyerek volt, mindig is fontosnak tartotta tanulmányait (később a Harvardon szerzett diplomát pszichológia szakon), mégis egészen korán, 11 évesen kezdte színészi pályafutását: egy Broadway-musicalben volt beugró, Britney Spearszel együtt. Fél évvel később már megvolt az első filmszerepe is Luc Besson Léon, a profijában, és onnantól kezdve már nem is volt megállás: Star Wars-filmek, V mint vérbosszú majd az Oscar-díjat érő Fekete hattyú. A színésznő születésnapja alkalmából galériában válogattunk karrierje legfontosabb pillanataiból.