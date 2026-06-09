Demonstráció lesz szerda reggel a Telekom egyik cégénél, mert nem elégedettek a dolgozók a béremeléssel

Azt az információt kaptuk, hogy a Deutsche Telekom Business Solutions GmbH egyik magyarországi leányvállalata, a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói demonstrációt tartanak szerda reggel 8.15 és 8.45 között, azért, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel. A hírt megerősítette lapunknak az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ). Az IKSZ elnöke, Nagy Zsolt Tamás kiemelte, nem sztrájkról van szó, hanem demonstrációról, amely a szakszervezetek kezében egy a petíciót követő, a sztrájkot megelőző figyelemfelhívó akció, nyomásgyakorlási eszköz. A demonstrációk négy helyszínen lesznek, Budapesten a Népligetnél a székhelyük előtt, valamint Debrecenben, Pécsett és Szegeden az irodáik előtt. Fontos, hogy a megmozdulás a munkaidő kezdete előtt lezajlik, 8.15 és 8.45 között (a munkaidő 9-től kezdődik), tehát a munkavégzés nem szenved csorbát. A rendőrségen bejelentették az akciókat.

Az IKSZ-nek mint megtudtuk, 987 tagja van, akik közül 500-an a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft.-nél lévő alapszervezetben tagok. Az informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégben országosan 2544 fő dolgozik, vagyis 18 százalék körüli a szakszervezeti szervezettség a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft.-nél.

Ha a demonstráció nem lesz eredményes, sztrájk is jöhet

Villás Zsolttal, a szakszervezet alelnökével is beszéltünk, akitől megtudtuk, hogy a mintegy 2300 érintett dolgozó közül 1200+ dolgozó nem volt elégedett a cég által nyújtott béremeléssel (a petíciót ennyi fő támogatta aláírásával). Ők a cég három eltérő területén dolgoznak és 6, illetve 7-7 százalékos béremelést kértek, ám átlagban ennél kevesebbet kaptak. Hogy pontosan mennyit, azt nem árulhatta el, de azt elmondta, hogy a béremelés differenciált volt, azaz volt aki semennyi emelést nem kapott, mások az átlagnál kevesebbet, megint mások többet. Azt is megtudtuk tőle, hogy már évek óta jellemző a cégnél, hogy az országos két számjegyű átlagot meg sem közelíti náluk a béremelés (egy számjegyű volt mindig), illetve kevesebb, mint amennyit a dolgozók elvárnának.

A cégvezetés tud a szerdai demonstrációról, tudomásul vették. Mint kiderült, már tavaly is tartott az IKSZ hasonló demonstrációt a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft.-nél, de nem jártak sikerrel, vagyis nem emelte meg jobban a cég a béreket a megmozdulás után. Akkor azért nem léptek tovább, nem nyúltak más eszközhöz, mert későn jutottak el a demonstráció megszervezéséig, és már közeledett a következő bértárgyalás időpontja. Most viszont eldöntötték, ha a szerdai demonstráció után sem emeli meg a cég az elvárt mértékben a béreket, akkor nem hagyják ennyiben a dolgot, hanem figyelmeztető sztrájkot, sztrájkot szerveznek – mondta lapunknak Villás Zsolt, hozzátéve, reméli, mind több dolgozó meri felvállalni azt, hogy részt vegyen a demonstrációkon.