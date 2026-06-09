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Élet-Stílus

A szervezők lemondták Majka mosonmagyaróvári koncertjét – a rapper elmondta, mi történt

Majka
Szabó Gábor Gábriel / RTL
admin Csontos Kata
2026. 06. 09. 16:48
Majka
Szabó Gábor Gábriel / RTL

Úgy hirdették meg a múlt szombaton esedékes nyárnyitó rendezvényt Mosonmagyaróváron, hogy annak fő fellépője Majka lesz, a szervezők azonban az esemény előtt jelezték, hogy a koncert elmarad. Hogy milyen okból, az a hivatalos közleményből nem derült ki, viszont az eladott jegyek árának visszatérítése a jegyértékesítő rendszeren belül automatikusan megtörtént.

Majka hétvégén már Törökországból, Belek városából posztolt, ahová a családjával együtt utazott el. A Blikk azt írja, a bejegyzés miatt többen azt feltételezték, hogy az előadó külföldi tartózkodása miatt maradt el a mosonmagyaróvári fellépés, ez azonban nem így van. Magát Majkát kérdezték meg, mi történt valójában.

Mi nem tehetünk semmiről, szerződésünk sem volt a szervezőkkel. Korábban érkezett tőlük egy megkeresés, hogy van-e ebben az időszakban szabad időpontunk. Elvileg lett volna, de ezzel véget is ért a projekt, többet nem kerestek, konkrétum nem történt, mi meg sem hirdettük ezt a fellépést. A szervezők pedig tudtommal közölték a rajongókkal, hogy nem lesz buli

– mondta el a Blikknek Majka.

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