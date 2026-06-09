Megvan, milyen lesz Fenyő Miklós egész alakos szobra Újlipótvárosban

Tóth József, Budapest XIII. kerületének polgármestere Facebook-oldalán mutatta be, milyen lesz a januárban elhunyt Fenyő Miklós egész alakos szobra, és azt is elárulta, hol kap majd helyet az emlékmű.

„Elkészült a gipszmakett és megvan a helyszín is: terveink szerint a Szent István park 26. szám előtt állítunk egész alakos szobrot Fenyő Miklósnak. A pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán Előd szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra. A javaslatot a héten tárgyalják az illetékes bizottságok” – olvasható a polgármester posztjában.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én, Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatják majd fel. Tóth azt írta, az emlékmű nemcsak egy kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára.

Fenyő Miklós több mint ötven éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István park közelében, életével és munkásságával szorosan kötődött a XIII. kerülethez, melynek díszpolgára is volt. „Fenyő Miklós Angyalföld nagykövete volt. Egyesítette Újlipótvárost és Angyalföldet” – mondta korábban egy tévéműsorban Tóth József, utalva arra, hogy bár Fenyő Újlipótvárosban élt, a dalaiban Angyalföld is hangsúlyosan jelen volt.