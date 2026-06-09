foci vb 2026luka modriccristiano ronaldorekord
Foci foci vb 2026

Aranylabdás öregfiúkkal indulhat a futballvébé

Portugal's midfielder Cristiano Ronaldo (L) greets Croatia's midfielder Luka Modric at the end of the UEFA Nations League A Group 3 football match between Croatia and Portugal at the Poljud Stadium in Split, on November 17, 2020.
Denis LOVROVIC / AFP
Cristiano Ronaldo és Luka Modric is ott lesz a vébén
24.hu
2026. 06. 09. 16:54
Portugal's midfielder Cristiano Ronaldo (L) greets Croatia's midfielder Luka Modric at the end of the UEFA Nations League A Group 3 football match between Croatia and Portugal at the Poljud Stadium in Split, on November 17, 2020.
Denis LOVROVIC / AFP
Cristiano Ronaldo és Luka Modric is ott lesz a vébén
Komoly rekord dől meg a csütörtökön rajtoló világbajnokságon: soha ennyi 40 év feletti játékost nem neveztek még be a legrangosabb labdarúgótornára. Összesen nyolc ilyen veterán léphet pályára Kanadában, Mexikóban és az Egyesült Államokban, eggyel több, mint amennyi pályára lépett az elmúlt 22 vébén együttvéve.

Az eddigi hét esetben hat kapus mellett a kameruni csatár, Roger Milla volt az egyetlen mezőnyjátékos, ő ráadásul gólt is szerzett 1994-ben.

Ami az idei viadalt illeti, a 43 éves skót kapus, Craig Gordon lesz a rangidős, aki ha játszik, az örökranglista második helyére lép fel az egyiptomi Esszam el-Hadary mögé, aki 2018-ban 45 évesen kapott lehetőséget Szaúd-Arábia ellen.

A legidősebb mezőnyjátékos Cristiano Ronaldo, a 41 éves extraklasszis a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán vesz részt, és biztosan pályára is lép. Legalábbis Roberto Martinez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, szeretne támaszkodni a hatalmas tapasztalatára.

Senki sem élte át azt, amit ő, olyan tapasztalattal bír, amivel a keretben senki más nem tud versenyezni

– mondta Martinez.

Ronaldón kívül még lesz egy 40 év feletti aranylabdás, a horvát Luka Modric személyében, de a korosztály jeles képviselőjeként a bosnyák Edin Dzeko, és a világbajnok német kapus, Manuel Neuer is főszerephez juthat.

Az idei világbajnokság 40 év feletti játékosai

Craig Gordon (43, kapus, Skócia)
Sebastian Soria (42, csatár, Katar)
Cristiano Ronaldo (41, csatár, Portugália)
Guillermo Ochoa (40, kapus, Mexikó)
Luka Modric (40, középpályás, Horvátország)
Edin Dzeko (40, csatár, Bosznia-Hercegovina)
Manuel Neuer (40, kapus, Németország)
Vozinha (40, kapus, Zöld-foki Köztársaság)

 

Az eddigi 40 feletti pályára lépők:
1982 – Dino Zoff (40, Olaszország)
1986 – Pat Jennings (41, Észak-Írország)
1990 – Peter Shilton (40, Anglia)
1994 – Roger Milla (42, Kamerun)
2006 – Ali Bumnizsel (40, Tunézia)
2014 – Farid Mondragon (43, Kolumbia)
2018 – Esszam el-Hadary (45, Egyiptom)

 

A 2022-es vébén szerepelt a benevezett játékosok között a 40 éves mexikói kapus, Alfredo Talavera, de Guillermo Ochoa mögött végig a kispadon ült.

Kapcsolódó
Vébézz velünk: sűrű élő Ziccerekkel, tárcákkal és tippjátékunkkal várunk!
Rengeteg vendégszerzővel teríti be a focivébé a 24.hu-t.

Ajánlott videó

Marosi Gergely: imádom a foci-vb-t, de utálom azt, amivé Infantino tette

Friss

Népszerű

Összes
Abúzus-ügy az Operában: távozik a Zeneakadémiáról a rendező
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik