Aranylabdás öregfiúkkal indulhat a futballvébé

Az eddigi hét esetben hat kapus mellett a kameruni csatár, Roger Milla volt az egyetlen mezőnyjátékos, ő ráadásul gólt is szerzett 1994-ben.

Ami az idei viadalt illeti, a 43 éves skót kapus, Craig Gordon lesz a rangidős, aki ha játszik, az örökranglista második helyére lép fel az egyiptomi Esszam el-Hadary mögé, aki 2018-ban 45 évesen kapott lehetőséget Szaúd-Arábia ellen.

A legidősebb mezőnyjátékos Cristiano Ronaldo, a 41 éves extraklasszis a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán vesz részt, és biztosan pályára is lép. Legalábbis Roberto Martinez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, szeretne támaszkodni a hatalmas tapasztalatára.

Senki sem élte át azt, amit ő, olyan tapasztalattal bír, amivel a keretben senki más nem tud versenyezni

– mondta Martinez.

Ronaldón kívül még lesz egy 40 év feletti aranylabdás, a horvát Luka Modric személyében, de a korosztály jeles képviselőjeként a bosnyák Edin Dzeko, és a világbajnok német kapus, Manuel Neuer is főszerephez juthat.