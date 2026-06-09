Aranylabdás öregfiúkkal indulhat a futballvébé

Az eddigi hét esetben hat kapus mellett a kameruni csatár, Roger Milla volt az egyetlen mezőnyjátékos, ő ráadásul gólt is szerzett 1994-ben.
Ami az idei viadalt illeti, a 43 éves skót kapus, Craig Gordon lesz a rangidős, aki ha játszik, az örökranglista második helyére lép fel az egyiptomi Esszam el-Hadary mögé, aki 2018-ban 45 évesen kapott lehetőséget Szaúd-Arábia ellen.
A legidősebb mezőnyjátékos Cristiano Ronaldo, a 41 éves extraklasszis a rekordot jelentő hatodik világbajnokságán vesz részt, és biztosan pályára is lép. Legalábbis Roberto Martinez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, szeretne támaszkodni a hatalmas tapasztalatára.
Senki sem élte át azt, amit ő, olyan tapasztalattal bír, amivel a keretben senki más nem tud versenyezni
– mondta Martinez.
Ronaldón kívül még lesz egy 40 év feletti aranylabdás, a horvát Luka Modric személyében, de a korosztály jeles képviselőjeként a bosnyák Edin Dzeko, és a világbajnok német kapus, Manuel Neuer is főszerephez juthat.
Az idei világbajnokság 40 év feletti játékosai
Craig Gordon (43, kapus, Skócia)
Sebastian Soria (42, csatár, Katar)
Cristiano Ronaldo (41, csatár, Portugália)
Guillermo Ochoa (40, kapus, Mexikó)
Luka Modric (40, középpályás, Horvátország)
Edin Dzeko (40, csatár, Bosznia-Hercegovina)
Manuel Neuer (40, kapus, Németország)
Vozinha (40, kapus, Zöld-foki Köztársaság)
Az eddigi 40 feletti pályára lépők:
1982 – Dino Zoff (40, Olaszország)
1986 – Pat Jennings (41, Észak-Írország)
1990 – Peter Shilton (40, Anglia)
1994 – Roger Milla (42, Kamerun)
2006 – Ali Bumnizsel (40, Tunézia)
2014 – Farid Mondragon (43, Kolumbia)
2018 – Esszam el-Hadary (45, Egyiptom)
A 2022-es vébén szerepelt a benevezett játékosok között a 40 éves mexikói kapus, Alfredo Talavera, de Guillermo Ochoa mögött végig a kispadon ült.