40 ezer alatt is találni mikrofont, amitől már profinak hallatszunk

Manapság boldog-boldogtalan internetes tartalmat gyárt, így egyre több felhasználó keres megbízható, de nem túl drága technikát. A profiknak fejlesztett audio- és videóeszközök milliókat kóstálnak, de egy-egy streamhez vagy beszélgetés felvételébe túlzás ilyesmibe fektetni. Viszont amatőr vagy félprofi tartalomgyártóként sem kell már megelégednünk a kétezer forintos műanyag mikrofonokkal, hiszen az elmúlt években szép lassan megnyílt és számos szereplővel bővül a megfizethető (tehát a 300 dollárnál nem feltétlenül drágább), mégis minőségi hangeszközök piaca.

Ide tört be a Genesis nevű márka is, ami idén ünnepli tizedik születésnapját, tehát még nem feltétlenül nevezhető veterán szereplőnek, de a Radium fantázianév alatt futó mikforonszériája ennek ellenére is meglepően jó visszhangra talált, és az általunk is kipróbált, zászlóshajónak számító Radium 600 pedig az apró hiányosságok ellenére is megérdemli a főhajtást.

Minden egy helyen

Egy 30-40 ezer forint közötti áron kapható stúdiómikrofonról van szó, ami már a bolti megjelenésével feltűnést kelt, hisz a szokványos kartondoboz helyett egy hatalmas, alumíniumból készült, fogantyús dobozban (bőröndben?) pihen. Ez hosszabb utazásokra is bebiztosítja a mikrofont, nem elhanyagolható extraként pedig baromi jól néz ki. A tároló kinyitása után két hungarocell-szinten elosztva találjuk a mikrofont, a szériatartozék asztali állvány alkatrészeit, a hozzá tartozó súlyozott fémtalpat, a szivacsfejet és a popfiltert. A Radium 600 USB-kábellel csatlakozik a számítógéphez, külön illesztőprogramot nem igényel, a Windows egyből felismeri és többek között a sokak által használt OSB Studióval is azonnal jó barátok lesznek.

Tesztalanyunk egy kardioid kondenzátor mikrofon, ami azt jelenti, hogy csak egy oldalról vesz fel megfelelően hangot: egy apró, fejjel lefelé álló szívecske ikon mutatja, melyik irányból érdemes beszélni – éppen ezért többszereplős podcastek felvételéhez csak akkor ajánlható, ha a résztvevők egymás mellett és nem egymással szemben ülnek. Ami a hangminőséget illeti, stream, videófelvétel és szimpla beszélgetés felvétele közben is jól teljesített az eszköz. Ha élő adást indítunk, a közvetítés közben csak a vájtfülűek tudják megmondani, hogy nem drágább eszközt használunk. Mi egy valamivel komolyabb, 55 ezres Audio-Technica AT2020USB+-szal vetettük össze a Radium 600-at, és valóban érzékelhető különbség csak akkor jelentkezett, mikor egy szerkesztőprogramban vizsgáltuk a hangsávokat. Az Audio-Technica megoldása valamivel tisztább hangot eredményezett, de ettől függetlenül a Genesis termékére sem lehetett komoly panasz.

Külsejét tekintve amúgy elegáns termékről van szó, amit érezhetően jó minőségű anyagokból raktak össze. A mikrofonon egy némításgombot, valamint két potmétert találunk: egyik a mikrofon, másik a jackkel csatlakoztatható füles hangerejét szabályozza. Az USB alulra megy, és ennyi,

nincsenek felesleges sallangok.

A talapzat kellően stabil, egyszer sem éreztem a használat során, hogy fel akarna dőlni, pedig az azonos, vagy akár valamivel magasabb szegmensben lévő mikrofonok (HyperX, Razer, Trust) sokszor ennél gyengébb lábakon állnak. Bár a mikrofon magassága állítható, ez csak pár centimétert jelent, így ennek a funkciónak gyakorlati haszna aligha akad.

Majdnem hibátlan

Az állvány állítócsapja nem a legjobb, itt érezhetően spórolt a gyártó. És ahogy a legtöbb kondenzátor mikrofonnál, úgy itt is megáll a tétel, miszerint asztalon tartani kockázatos, hisz mindent felvesz, amit a kezünkkel csinálunk, akár gépelünk, akár hozzáérünk valamihez. Mivel kengyel és fali állvány nem jár a készülékhez, ezért a stabilabb működés érdekében további beruházásra is szükségünk lehet. Jár viszont hozzá egy szivacsfej és egy popfilter, amikkel finomítható az éles felvétel. Ennek minősége az árketegóriához képest tényleg kimondottan jó, és némi utómunkával valóban stúdióminőségű anyagok készíthetők – például podcastek esetében.

A termék egyedüli komolyabb negatívuma, hogy XLR bemenetet nem találunk rajta, így aki a jövőben komoly hangszettre váltana, annak ez a modell aligha lesz ideális választás. Ugyanakkor a célközönség számára (akik egyszerű, de mégis normális minőséget biztosító technikára vágynak) az említett csatlakozó hiánya jó eséllyel teljesen irreleváns hátrány.

Szerző: Kardossy Patrik